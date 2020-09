Алтерко представи най-умния си сензор - Shelly Motion

Снимка: Алтерко Роботикс

Алтерко Роботикс, една от най-бързо развиващите се IoT компании в Европа, представи на IFA 2020 революционния продукт Shelly Motion – най-умния сензор, създаван някога. Устройството е разработено в партньорство със Silicon Labs и впечатлява със своята уникална батерия с 1 година живот и 24/7 интернет свързаност. Заедно с това по време на пресконференцията си на престижното глобално изложение IFA 2020 Алтерко Роботикс представи и най-новата си продуктова линия Shelly Plus, като демонстрира и първото устройство, част от нея – 4-каналното Wi-Fi реле Shelly 4PRO Plus. И двата иновативни продукта ще бъдат пуснати на пазара този ноември и илюстрират амбицията на компанията не само да направи живота на потребителите по-лесен, но и да предизвика революция в индустрията за автоматизацията на дома.

Всички посетители на IFA 2020 ще имат шанса да се запознаят с богатото портфолио от иновативни умни продукти на компанията до 5 септември и да разберат повече за новите устройства – Shelly Motion и Shelly 4PRO Plus, на щанда на Алтерко Роботикс – зала 1.2, щанд 217. Допълнително, в отговор на предизвикателната глобална ситуацията тази година, IFA създаде и свое виртуално пространство – IFA Xtended Space, където всички заинтересовани потребители, които не са имали възможност да посетят изложението, могат да се насладят на презентациите на компаниите на живо или на запис, както и на онлайн демонстрация на продуктите им. Почитателите на умните устройства могат да гледат пресконференцията на Shelly и да открият повече за новите продукти на бранда тук.

„Изключително щастливи и горди сме да представим нашите две най-нови революционни иновации на IFA 2020. Нашата основна мисия винаги е била да правим живота на потребителите по-лесен и удобен. Вярваме, че Shelly Motion и продуктовата линия Shelly Plus са крачка напред към постигането на целта ни и ще променят осезаемо пазара на продукти за автоматизация на дома. Положителната обратна връзка, която получаваме от потребителите по цял свят, ни показва, че сме на прав път и ни мотивира да продължаваме да бъдем все по-иновативни“, коментира Димитър Димитров, главен изпълнителен директор на Алтерко Роботикс.

Shelly Motion – най-умният сензор, създаван някога



Shelly Motion е първият Wi-Fi сензор, който може да бъде постоянно свързан с интернет, благодарение на впечатляващата си батерия, която издържа 1 година. Той е най-умният сензор, създаван някога, и една от последните иновации на Алтерко Роботикс, която цели да промени изцяло пазара на продукти за автоматизация на дома. Устройството е разработено в партньорство със Silicon Labs и е оборудвано с техния изключително мощен и в същото време енергийно ефективен процесор – Cortex M3. Това, в съчетание с най-ниско консумиращия Wi-Fi модем в масово производство в света, позволява на Shelly Motion да изразходва по-малко от 100 uA (микроампера), въпреки че е свързан към Wi-Fi мрежата през цялото време.

Една от отличителните характеристики на Shelly Motion е изключително бързото време за реакция. Устройството може да изпрати информация до смартфона на даден потребител или да задейства определена команда за 200 милисекунди. Shelly Motion знае и кога са залезът и изгревът, точния час, силата на светлината и дори вибрациите на домa на потребителя, така че може да го уведоми в случай на земетресение.

Смарт сензорът разполага с над 200 нива на чувствителност, 3 допълнителни функции за настройка на движението и вграден AI, който може да установи оптималните настройки за всеки дом. Устройството може да бъде управлявано също директно – без хъб, както и да работи изцяло отделено от публични интернет мрежи, осигурявайки на потребителите по-високо ниво на сигурност.

Shelly 4PRO Plus – началото на една нова революционна продуктова линия

Новата серия продукти Shelly Plus ще промени пазара, тъй като позволява създаването на децентрализирана система за автоматизация на дома. Като част от тази мрежа от ново поколение, всяко устройство е само по себе си сървър, хъб, актуатор и сензор, елиминирайки нуждата от локален сървър или централизирана облачна система.

Първото устройство от линията, което ще бъде пуснато на пазара още този ноември, е Wi-Fi релето Shelly 4PRO Plus. То е предназначено за инсталация в таблото за бушони, откъдето може да контролира всеки токов кръг в дома и всеки електроуред. Устройството е оборудвано с двуядрен 32-битов процесор с 8MB флаш, поддържа Wi-Fi и Bluetooth и предлага допълнителна опция за свързване с LAN кабел.

Както всички останали продукти, част от линията Shelly Plus, и Shelly 4PRO Plus поддържа Feature store и Local scripting, така че ако потребителите искат да добавят нови функционалности, режим на работа или сцена, трябва само да ги изтеглят и инсталират от безплатния Shelly Feature store. Това ще им даде възможност да контролират отоплението, да отварят или затварят прозорци, да включват вентилацията и още редица други неща само с едно натискане на бутона. Shelly 4PRO Plus може дори да бъде настроен да взема предвид прогнозата за времето и да съобразява с нея консумацията на енергия в дома. То също може да провери каква е текущата тарифа за ток и да коригира графика си, за да оптимизира разходите за потребителя.

Новите продукти Shelly могат да бъдат открити на изцяло обновения уебсайта shelly.cloud, като ще бъдат достъпни и в цялата дистрибуторска мрежа на компанията и в Amazon.

Планове за 2021 г.

Алтерко Роботикс планира официално да представи новата продуктова линия Shelly Plus през 2021 г. Амбицията на компанията за следващата година е да направи всички свои най-популярни устройства, сред които Shelly1, Shelly 1PM и Shelly Dimmer, част от иновативната серия и да надгради функциите им.

Очаквайте скоро още новини и устройства Shelly и следете уебсайта, за да научавате първи новостите.