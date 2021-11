Tesla подписа 3-годишен договор с китайски доставчик на литий

Снимка: Bloomberg L.P.

Китайската компания за добив и преработка на литий Ganfeng Lithium Co. и нейното подразделение GFL International Co. сключиха договор за доставка на литиеви продукти за батерии за електромобили с американския производител на електрически превозни средства Tesla Inc., съобщава Nikkei Asia Review.

Ganfeng е най-големият доставчик на литий в света по пазарна капитализация, който предоставя суровина на редица автомобилни концерни, в това число и на Tesla.

Новият договор ще позволи на компанията и нейното звено да доставят литий на Tesla в продължение на три години, считано от 2022 г.

Размерът на доставките и стойността на договора не са посочени.

Ganfeng се представя особено силно през тази година, като нетната ѝ печалба за третото тримесечие и тази за първите девет месеца на годината нарастват съответно с 507% и 648% на годишна база, благодарение на поскъпването на лития и стабилното търсене.

През август базираната в Дзянси компания също обяви инвестиция от 8,4 млрд. юана (1,31 млрд. долара) в два проекта за производство на батерии.

От началото на годината цената на акциите на Ganfeng е нараснала с над 60%.

През август SQM, вторият по големина производител на литий в света по пазарен дял, предупреди, че глобалното търсене на суровината се ускорява с по-бърз темп от очакваното. Тъй като търсенето на електрически превозни средства се увеличава с повече от 150% през първото полугодие спрямо същия период на 2020 г., ръстът на цените надхвърля очакванията на SQM.

Компанията прогнозира, че глобалното търсене на литий може да се увеличи с повече от 40% през тази година, което се равнява на повече от 95 хил. метрични тона.

