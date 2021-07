Студенти ще защитават проекти в лятното училище на фондация „Атанас Буров“

Снимка: Pixabay

България е част от европейската и световна икономика и познаването на основните процеси – дигитализация, нови финансови продукти – могат само да ориентират младите в бъдещето. Това каза в предаването Bloomberg TV Bulgaria Интервю Георги Български, настоятел на фондация „Атанас Буров“.

Той поясни, че Фондация „Атанас Буров“ организира за поредна година своето лятно училище за инвестиции, като тази година темата ще е big data и advanced analytics.

„Лекторите са действащи практици от бизнеса и предават реални модели и практики на работа на участващите, които те ще могат да използват в професията си“, разказа Български.

Според нето летните училища дават всичко останало, което студентите не получават в университетите. Български отчита, че в последните години се наблюдава подобрение в нивото на кандидатите във висшите училища.

„Освен обучението, участниците получават възможността да защитят свои проекти пред експерти от бранша и много от тях получават още същия ден предложения за стажове и работа“, каза Български.

Той напомни, че каузата на фондацията е да насърчава финансовата грамотност и потвърди, че всички студенти успешно се реализират във финансовия сектор.

Български разказа и за програмата за CFA лицензиране, организирана от фондацията.

„CFA програмата е комплексна и насочена към много сфери във финансовия сектор – макроикономика, управление на портфейли, анализ на финансови инструменти“, уточни той.

Изискванията към кандидатите за програмата са те да учат последна година в университета, да имат завършена бакалавърска степен, или четири години професионален опит в сферата на инвестициите. На кандидатите ще им трябва и отличен английски език с добро познаване на терминологията, тъй като програмата се провежда на този език.

Кандидатстването се извършва с подаване на професионална автобиография и документи за придобита квалификация до 22 юли.

Подборът ще е на база пробен изпит, наподобяващ реалните изпити за CFA, на 31 юли.

Български съобщи, че благотворителна кампания е осигурила четири стипендии за CFA програмата.

Стипендиите на фондацията за първо ниво ще покриват таксата за изпит (700 долара), но не и таксата за регистрация в програмата.

„Програмата за CFA лицензиране е призната в целия свят и подпомага развитието на кариери във финансово инвестиционния сектор“, каза Български.

По думите му най-важното в лятното училище е придобиването на практически опит, като в рамките на 5–6–7 дни курсистите научават как да се справят в реална ситуация с решаването на казуси.

Кандидатстването за летните училища тази година е с есе на тема „Data is the new gold”, което трябва да бъде предадено до 31 юли.

Тази година лятното училище на фондация „Атанас Буров“ ще се проведе от 13 до 19 септември в гр. Банкя.

Как се вземат решения с Big Data в света на финансите? Как се имплементира концепцията в бизнеса?

