НАТО удължи мандата на Столтенберг с една година

Членовете на НАТО официално удължиха мандата на Йенс Столтенберг като генерален секретар на НАТО за още една година, след като самият норвежец също се е съгласил с предложението. Припомняме, че той бе избран в родината си да оглави норвежката централна банка, но сега ще продължи да ръководи НАТО до 30 септември 2023 г.

„Съюзниците благодариха на генералния секретар за неговото лидерство и отдаденост, особено в този критичен момент за международната сигурност“, се казва в официалното съобщение.

Новината не е изненадваща, защото сутринта първи я съобщи норвежкият телевизионен канал TV-2, позовавайки се на свои източници. Премиерът на Норвегия Йонас Гар Стьори каза пред репортер на телевизията, че е обсъдил това със Столтенберг и го е информирал за подкрепата си.

Honoured by the decision of #NATO Heads of State and Government to extend my term as Secretary General until 30 September 2023. As we face the biggest security crisis in a generation, we stand united to keep our Alliance strong and our people safe. https://t.co/06YkRkmX8J