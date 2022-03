About You увеличава приходите, но очаква и по-голяма загуба

Снимка: About You



Дигиталната модна платформа About You представи предварителните си данни за четвъртото тримесечие и цялата година, с които обаче не успя да отговори напълно на очакванията. Според представените данни консолидираните приходи през финансовата година, която приключи в края на февруари, са били между 1,73 и 1,755 млрд. евро, което представлява увеличение от 48,3 до 50,5% на годишна база.

През четвъртото тримесечие растежът е малко по-слаб - между 30 и 38% на годишна база. Приходите за четвъртото тримесечие са били между 400 и 425 млн. евро, съобщи компанията, която от септември се търгува на SDax. В последно време „свързаните с Covid-19 ограничения и затруднения в доставките" са се отразили на бизнеса, признаха от търговеца.

Подобно на много други компании, About You понастоящем се въздържа от предоставяне на прогноза и очаква да направи това на 24 май, когато ще представи и окончателните си данни. Въпреки че продажбите се увеличават значително, модната платформа продължава да търпи загуби. Загубата през изминалата стопанска година възлиза на около 60-70 милиона евро и по този начин е дори по-висока от тази през предходната година. Коригираният марж на Ebitda се очаква да бъде от минус четири до минус 3,4%.

За първи път About You успява да реализира повече продажби в останалата част на Европа, отколкото в Германия, Австрия и Швейцария. Съизпълнителният директор и съосновател Тарек Мюлер изрази задоволството си от предварителните резултати.

След първичното публично предлагане през юни компанията е постигнала всички свои цели. И се разраства във всички области, включително в сегмента на бизнес клиентите, казва той. „Предварителните резултати, публикувани днес, подчертават колко стабилен е бизнес моделът на About You дори в условията на нестабилна пазарна среда“, е цитиран той в прессъобщението.

Мюлер е оптимист и по отношение на постигането на дългосрочните цели: На първо място, това е границата на рентабилност през 2023/2024 стопанска година на ниво група и през 2025/2026 стопанска година - приходи на групата от 5 млрд. евро.

Акциите се възстановяват бавно

През декември миналата година About You стартира своята така наречена "Глобална платформа за доставка". Онлайн магазинът вече е достъпен в повече от 100 държави. Досега About You е представена със собствени онлайн магазини в 26 държави, но не и в Украйна или Русия. Следователно прякото въздействие на войната в Украйна засега е управляемо за компанията, но след нахлуването на Русия в Украйна About You забеляза повишена нестабилност на търговията в Централна и Източна Европа.

Фолкер Босе, анализатор в Baader Bank, пише в сутрешния си анализ, че възможните ефекти през настоящата финансова година ще бъдат внимателно следени от инвеститорите: „Това включва факта, че геополитическите конфликти - в зависимост от тяхната продължителност, интензивност и изход - биха могли да повлияят на потребителското доверие в Европа и по този начин да се отразят негативно на потребителското търсене на модни продукти", пояснява той, цитиран от Handelsblatt. Като цяло той оценява представените данни като „стабилни".

В края на май компанията ще представи и своя доклад за устойчивост. Стойността на акциите спадна наполовина, откакто компанията стана публична през юни. Във вторник сутринта първоначално книжата поскъпнаха с повече от 5% до 12,15 евро, а след това отново се понижиха леко до 11,41 евро.

Германският моден ритейлър About You навлезе на българския пазар в края на 2019 г. като част от европейската си експанзия. В първите месеци онлайн магазинът за дрехи и аксесоари направи агресивна рекламна кампания и комуникация чрез инфлуенсъри, за да си извоюва дял от пазара. Така About You стана директен конкурент на вече установената в България платформа Fashion Days, която от 2015 г. е част от румънския електронен търговец eMag.

Освен модни продукти към крайни клиенти компанията предлага и услуги, насочени към бизнеса (B2B), сред които облачни и маркетинг решения. Доставката и евентуално връщане на стоката са безплатни. Компанията твърди, че се отличава от конкурентите си по това, че предлага на потребителите персонализирани продукти на база онлайн активността им и предишни техни търсения.

По статията работиха: Бойчо Попов, редактор Виктория Тошкова