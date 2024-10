Китайските автоконцерни вероятно ще удвоят производствения си капацитет извън родината

Очаква се капацитетът на компаниите за пълен монтаж извън Китай да нарасне до 2,7 млн. автомобила до 2026 г., прогнозира BloombergNEF

Китайските производители на автомобили вероятно ще удвоят извънграничния си производствен капацитет, за да заобиколят наказателните мита по вноса от Запада и да отговорят на растящото търсене на развиващите се пазари, прогнозира BloombergNEF.

Износът и сглобяването на полуготови превозни средства традиционно са предпочитаният подход на китайските производители за навлизане на чуждестранни пазари. Но тъй като някои страни, включително САЩ , Европейския съюз (ЕС) и Турция, налагат мита, инвестициите в производствени съоръжения извън Китай набират скорост и мащаб, изтъква BNEF.

„Тъй като пазарът на електрически превозни средства в Китай е наситен, нарастващата вътрешна конкуренция и свръхкапацитетът тласка китайските марки отвъд граница в търсене на нови пазари за растеж“, коментират анализаторите на BNEF.

Китайските автопроизводители са изградили и пуснали в експлоатация заводи за пълен монтаж в девет държави с годишен производствен капацитет от 1,2 млн. автомобила към 2023 г. Очаква се този обем да се удвои до 2,7 млн. автомобила до 2026 г., ако няма закъснения в графиците на концерните.

Пълният процес на производство включва четирите основни стъпки на автомобилостроенето: щамповане, заваряване, боядисване и окончателно сглобяване.

Глобално разширение на китайските автомобилни компании. Графика: BNEF

BYD Co., най-голямата автомобилна компания по пазарен дял в Китай, наред с китайските държавни производители Chery Automobile Co., Changan Automobile Co., GAC Auto Corp. и SAIC Motor Corp., са обявили 10 нови проекта за разширяване на техния извънграничен капацитет от 2023 г. до 31 август т.г., изчислява BNEF. Основните дестинации са Тайланд, Индонезия и Бразилия.

BYD и Volvo Cars AB, която се контролира от китайския автомобилен производител Zhejiang Geely Holding Group Co., управляват разширяването на капацитета в Европа. BYD строи завод в Унгария и също така обяви планове за друго съоръжение в Турция, което ще ѝ дава безмитен достъп до пазара на ЕС.

Полша, която привлече инвестиции от китайски доставчици на батерии, също се превръща в популярна дестинация сред китайските производители на електромобили. Испания и Италия търсят инвестиции от Китай, като Geely, Dongfeng Motor Group Co. и Xpeng Inc. проучват различни локации за капацитет в региона.

За сравнение, растежът на капацитета за сглобяване на полуготови превозни средства на китайските компании извън родината се забавя. Очаква се общият възложен капацитет, където влизат собствени съоръжения и такива на подизпълнители, да нарасне до 2,8 млн. броя до 2026 г. от 2,2 млн. броя през 2023 г.

Ръстът на отвъдграничните инвестиции на местните автомобилни марки събуди опасения от страна на Пекин. Министерството на търговията на Китай призова производителите на автомобили през юли да защитят китайското ноу-хау относно електромобилите и да дадат приоритет на сглобяването на полуготови коли.