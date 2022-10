Производителите на чипове изтриха капитализация за 240 млрд. долара

Американските ограничения вероятно ще окажат верижно въздействие върху цялата верига на доставки в сектора

Свързаните с чиповете акции в Япония, Южна Корея и Тайван поевтиняха силно, след като ходът на администрацията на американския президент Джо Байдън да ограничи достъпа на Китай до американската полупроводникова технология предизвика разпродажби, които намалиха пазарната стойност на сектора в световен мащаб с над 240 млрд. долара, изчислява Bloomberg.

Акциите на Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. поевтиняха с повече от 7%, което е най-големият спад от май 2021 г., а при Samsung Electronics Co. понижението е най-голямо от една година насам. Tokyo Electron Ltd. загуби цели 5,8%. Пазарите в Южна Корея, Япония и Тайван бяха затворени в понеделник заради празници, когато индексът Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index потъна до най-ниското си ниво на затваряне от края на 2020 г. след двудневен спад от над 9%.

Южнокорейският вон поевтиня с цели 1,6% спрямо долара, а стойността на тайванския долар спадна с 0,7%. Борсовите индекси в двете държави са най-зле представящите се в Азия във вторник. САЩ обявиха ограничаването на износа в петък и се появиха предположения, че подобни действия могат да бъдат предприети и в други държави, за да се гарантира международното сътрудничество.

Последните ограничения вероятно ще окажат верижно въздействие върху цялата верига на доставки в сектора и ще добавят нов проблем към нарастващия списък с предизвикателства за технологичните акции, включително ястребово настроения Федерален резерв и напрежението в Тайванския проток. По данни на Bloomberg от затварянето на борсата в четвъртък досега от акциите на производителите на чипове по света вече са изтрити над 240 млрд. долара.

„Последната стъпка на САЩ ще накара Китай да ускори действията си за насърчаване на местната индустрия за чипове", казва анализаторът на Omdia Акира Минамикава.

„Японските фирми трябва да продължат да търгуват с китайските фирми със стоки, които не са ограничени, защото бизнесът си е бизнес. Но те трябва да са готови за бъдеще - може би след десетилетие или две - когато ще загубят всички китайски клиенти в резултат на сегашното напрежение, което увеличава скоростта на китайските усилия“.

Очаква се забраната да има широкообхватни последици. За компаниите със заводи в Китай - включително и за тези, които не са от САЩ - правилата ще създадат допълнителни пречки и ще изискват одобрение от страна на правителството. Южнокорейската SK Hynix е един от най-големите производители на чипове за памет в света и има съоръжения в Китай - част от мрежа за доставки, която изпраща компоненти по целия свят. Акциите на компанията поевтиняха с 3,5% във вторник, след което намалиха загубата си.

През последните дни китайските държавни медии и официални лица реагираха на стъпката на Байдън, като предупредиха за икономически последици и разпалиха спекулации за потенциални ответни мерки.

Невъзможно е да се поддържа индустрията на чиповете, без да се възприеме модерно оборудване. Чае Минсук анализатор в Korea Investment & Securities

„С последната мярка за Китай ще стане трудно да произвежда и разработва полупроводници, тъй като повечето полупроводниково оборудване е доминирано от САЩ и техните съюзници" като Япония и Нидерландия, пише в доклад Чае Минсук, анализатор в Korea Investment & Securities. „Невъзможно е да се поддържа индустрията на чиповете, без да се възприеме модерно оборудване“.

Мерките имат за цел да спрат стремежа на Китай да развива собствена индустрия за чипове и да повишава военния си капацитет. Те включват ограничения върху износа на някои видове чипове, използвани в изкуствения интелект и суперкомпютрите, и затягане на правилата за продажба на оборудване за производство на полупроводници на всяка китайска компания.

САЩ се стремят да гарантират, че китайските компании няма да прехвърлят технологии на военните сили на страната и че производителите на чипове в Китай няма да развият способност сами да произвеждат усъвършенствани полупроводници.

Ограниченията са „голяма пречка за Китай" и „лоша новина" за световните полупроводници, пише в бележка от понеделник Дейвид Уон, анализатор на Nomura Holdings Inc. Усилията на Китай за локализация също могат да бъдат „изложени на риск, тъй като той може да не е в състояние да използва модерни леярни в Тайван и Корея", пише той.