Производителите на чипове с памет се борят със спада на търсенето и цените

Очаква се в края на 2023 г. да се отчетат по-слаби понижения на цените на чиповете

Пандемичният бум на чиповете за памет е на пауза. Спадът на цените през последните месеци накара най-големите играчи на пазара на памети - включително Samsung Electronics Co. и Micron Technology Inc. - да публикуват мрачни прогнози и да намалят вече занижените оценки за печалбата. Други обещаха да съкратят плановете си за производствен капацитет, опасявайки се от задълбочаващо се пренасищане на доставките. Ръководителите на компании за чипове и анализаторите в бранша смятат, че спадът на цените няма да достигне дъното си и дори няма да се забави преди средата на следващата година, пише в свой анализ The Wall Street Journal.

Чиповете за памет, които се намират в смартфони, персонални компютри и сървъри за данни, са барометър за състоянието на полупроводниковата индустрия, която се сблъсква с внезапната промяна от пандемична мощ към рязък спад в търсенето.

По данни на TrendForce, тайванска компания за пазарни проучвания, средните договорни цени на двата основни вида памет, наречени DRAM и NAND flash, са спаднали съответно с 15% и 28% спрямо предходното тримесечие през периода юли-септември. TrendForce смята, че цените на двата вида чипове памет ще се понижават на тримесечна база през четвъртото тримесечие и през цялата следваща година, тъй като се натрупват излишни запаси. Но двуцифрените спадове трябва да приключат до пролетта и да бъдат стабилни или минимални до края на 2023 г.

Последният признак за понижението на пазара се случи в петък, когато Samsung, най-големият производител на памети в света, прогнозира 32% спад на оперативната печалба за третото тримесечие - много по-високо от очакванията на анализаторите понижение. А в края на септември американският конкурент Micron отчете 45% спад на печалбата и публикува сдържана прогноза за текущото тримесечие. SK Hynix Inc., номер 2 по приходи от памет, се очаква да отчете спад на оперативната печалба с около 40% спрямо предходната година, показват прогнозите на анализаторите, събрани от FactSet.

Цените на чиповете за памет започнаха да се понижават в края на миналата година. В сравнение с други видове полупроводници при паметта има по-голям брой конкуриращи се производители, а самите чипове са по-слабо диференцирани един от друг, което ги прави по-чувствителни към промените в търсенето, казва Аврил Ву, директор на изследователската компания TrendForce, която се занимава с пазара на памет.

„Паметта обикновено е първият компонент, който усеща промяната в търсенето и показва спад на цените", казва Ву.

Паметта представлява около 27% от очакваните приходи на полупроводниковата индустрия в размер на 619 млрд. долара за 2022 г., като в тази сума се включват и други основни категории чипове като микропроцесори и чипове за сензори за изображения, показват данни на Gartner Inc., изследовател на пазара. Samsung, SK Hynix и Micron, заедно с Intel Corp., са сред най-големите играчи в индустрията по приходи.

През първите години на пандемията на Covid-19 индустрията за чипове процъфтяваше, тъй като търсенето на технологии нарасна, а недостигът на доставки доведе до рязко покачване на цените. През тази година високата инфлация, повишаването на лихвените проценти и геополитическото напрежение предизвикаха по-голям от очаквания спад в продажбите на продукти като персонални компютри и смартфони, както и в търсенето на оборудване за видеоигри.

Напрежението се простира отвъд чиповете за памет. Advanced Micro Devices Inc., намали прогнозата си за приходите през третото тримесечие, след като по-рано беше публикувала слаба прогноза, позовавайки се на значителната слабост на пазара на персонални компютри за своите централни процесори.

Комбинацията от предупреждението за резултатите на AMD и прогнозата на Samsung натежа като цяло върху акциите на полупроводниковите компании. Книжата на AMD поевтиняха с повече от 13% в петъчната търговия. Производителят на графични чипове Nvidia Corp. се срина с над 7%, а при Micron - с повече от 3%. Поевтиняването на акциите се дължи и на факта, че правителството на САЩ въведе нови ограничения върху износа за Китай.

Според прогнозите на търговската група World Semiconductor Trade Statistics обаче сред различните видове чипове тези за памет ще отбележат най-малък ръст на приходите от 0,6% през следващата година в сравнение с ръст от 8,1% за логическите чипове, 6,4% за аналоговите чипове и 3,9% за сензорните чипове.

Една от променливите, които могат да повлияят на движението на цените, е дали производителите на чипове ще спрат производството, което ще намали предлагането. През миналата седмица японската компания Kioxia Holdings Corp. заяви, че от октомври ще намали обема на производството на NAND флаш памет с около 30%, тъй като се стреми да „управлява по-добре производството и продажбите".

Санджай Мехротра, главен изпълнителен директор на Micron, заяви в интервю, че компанията му забавя разходите за производство, за да намали предлагането си в краткосрочен план, въпреки че пазарът на памет все още е напът да нарасне силно през следващото десетилетие. Micron планира капиталови разходи на стойност 8 млрд. долара през текущата си финансова година, което е с 30% по-малко от предходната година.

Компаниите, произвеждащи чипове, очакват търсенето в крайна сметка да се възстанови, задвижвано от ръста на изкуствения интелект, автономното шофиране, индустриалната автоматизация и други приложения, които изискват огромна обработка на данни. Във вторник Micron заяви, че ще похарчи до 100 млрд. долара за нова фабрика в Ню Йорк, произвеждаща DRAM памет, която помага на приложенията да работят по-бързо. Други гиганти в областта на чиповете като Intel, Samsung и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. също планират да осъществят големи инвестиции.

Миналия месец съизпълнителният директор на Samsung и ръководител на бизнеса с полупроводници Кюн Кие-хюн заяви, че основната позиция на компанията е да се ангажира с постоянни инвестиции, тъй като недостатъчните вложения по време на спад могат да навредят на бизнеса, когато пазарът се възстанови.

Samsung и SK Hynix не са споделили публично плановете си за потенциални корекции на производството. Но високопоставен ръководител на бизнеса с памети на Samsung заяви през миналата седмица, че компанията се придържа към политика, която не предвижда умишлено намаляване на капацитета, нито пък вижда непосредствена необходимост да се отклони от тази стратегия. SK Hynix отказа да коментира възможността за намаляване на производството, въпреки че ръководителите на компанията отбелязаха в разговора за приходите за второто тримесечие, че ще останат гъвкави в капиталовите си разходи, за да отговорят на пазарните условия.

Ограниченото производство през първата половина на следващата година в съчетание с подобрените перспективи за търсенето през втората половина - обикновено пиков сезон за продажбите на електроника около пускането на нови телефони и празниците - са фактори, които ще допринасят за по-слабите спадове на цените в края на 2023 г., казва Ву от TrendForce.