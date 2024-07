Незаконните потоци от чипове към Русия се забавят

Китай и Хонконг остават центрове за нелегално пренасочване на подобни стоки към Москва

Полупроводниците и други ограничени стоки, превозвани през Китай и Хонконг, за да подхранват военните усилия на Русия, са намалели с една пета тази година, показват неразкрити по-рано данни на Министерството на търговията на САЩ, цитирани от Ройтерс. Хонконг все пак остава глобална гореща точка за избягването на санкции.

Международните доставки през Хонконг на Общи високоприоритетни стоки (CHPL) – усъвършенствани компоненти, включително микроелектроника, смятани от САЩ и Европейския съюз за вероятно използвани във войната на Русия в Украйна – са намалели с 28% между януари и май, коментира представител на Министерството на търговията на САЩ пред Ройтерс.

За същия период пренасянето през континентален Китай на тези артикули, като се изключи Хонконг, е спаднало с 19 на сто, казва служителят.

Запитано за прехвърлянето на стоки с двойна употреба през Китай в Русия, министерството препраща Ройтерс към по-ранни изявления, очертаващи усилията му да „ограничи достъпа на Русия до технологиите и други артикули, от които се нуждае, за да поддържа своята брутална война срещу Украйна“.

И Хонконг, и Китай се разглеждат от американското правителство като ключови глобални точки за Русия, през които си доставя материали за войската си, включително си набавя полупроводници и части за дронове.

„Мисля, че има причина да бъдем поне оптимисити, че сме успели да забавим част от тази търговия“, посочва представителят на министерството, но допълва: „Китай все още е наша грижа номер едно“.

Съединените щати и техните съюзници обвиниха Китай, че подкрепя войната на Русия в Украйна, отчасти чрез износ на части и оборудване, необходими на производителите на оръжия в Москва.

Държавният департамент и Министерството на финансите в САЩ наложиха няколко кръга от санции на организации по света с предполагаеми търговски връзки с руската армия, включително фиктивни компании в Хонконг, които са отклонявали полупроводници.

Източникът, който е пожелал да остане анонимен, твърди, че спадът в потока на незаконните стоки е резултат от няколко фактора, включително агресивни действия от страна на властите на САЩ, както и ангажираност с компании, чиито продукти се изпращат натам.

„Разговаряме с всяка компания, чиито артикули се появяват на бойното поле“, посочва служителят, без да назовава имена.

Той отказа да сподели пълния набор от данни с Ройтерс, позовавайки се на необходимостта да се защити достъпът на отдела до информацията. „Това, което мога да кажа, е, че имаме доверие в източника, свързан с вноса в Русия“.

Властите в Хонконг не са отговорили на въпроси на Ройтерс относно прехвърлянето на стоки в Русия, но твърдят, че „не прилагаме, нито имаме законовите правомощия да предприемаме действия по едностранни санкции, наложени от други страни“.

Освен това допълват, че „стриктно прилагат“ санкциите, наложени от Съвета за сигурност на ООН, в съответствие с инструкциите на китайското външно министерство, включително тези по отношение на Северна Корея.

Китайската митническа администрация и външното министерство не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар. От руското посолство във Вашингтон също не са отговорили.

Отделен набор от митнически данни от C4ADS, базирана във Вашингтон глобална организация за сигурност с нестопанска цел, показва, че над 200 регистрирани в Хонконг в компании са изпратили стоки на стойност почти 2 млрд. долара на руски купувачи между август и декември 2023 г.

Данните, описани в предстоящ доклад на The Committee for Freedom in Hong Kong Foundation (CFHK) и разгледани от Ройтерс, показват, че CHPL стоки на стойност 750 млн. долара, вариращи от висок клас чипове на Nvidia и на френската Vectrawave до по-нисък клас полупроводници от Texas Instruments и Intel – са били доставени през Хонконг между август и декември 2023 г.

Част от тези ограничени стоки са били изпратени до санкционирани руски фирми, казва CFHK.

В отговор на въпроси на Ройтерс Nvidia посочва, че е спряла продажби на Русия през март 2022 г. и изисква клиентите ѝ да се съобразяват с приложимите американски закони.

Texas Instruments коментира пред Ройтерс, че "категорично се противопоставя" на използването на нейни чипове в руско военно оборудване и на незаконното отклоняване на продуктите ѝ към Русия.

Intel твърди, че работи в строго съответствие с експортните разпоредби и санкции на САЩ и държи доставчиците и дистрибуторите отговорни към същите стандарти.

Vectrawave не е отговорила на запитването за коментар.

„Нашето изследване открои многобройни случаи, при които базирани в Хонконг компании са улеснили трансфера на чувствителни технологии и стоки, подкопавайки международната сигурност и стабилност“, посочва Самуел Бикет, адвокат и автор на доклада на CFHK.