Термометрите се превръщат във водещ индикатор за икономически растеж

Празни улици и паркове, затворени училища и отменени публични прояви - горещата вълна, преминаваща през Европа, напомня за блокадите по време на пандемията от коронавируса, пише анализаторът на ING Карстен Бжески. Той отбелязва, че както и Covid, високите температури определено имат негативен ефект върху здравето на хората, но също така водят и до загуби за икономиката.

Бжески посочва, че в последните години все по-явно става, че горещите вълни от метеорологично събитие се превръщат в макроикономически индикатор за състоянието на икономиката.

Доскоро в северните части на Европа горещите вълни се третираха като проблем за "някого другиго" - Мюнхен не е Мадрид, коментира още анализаторът. Той обаче допълва, че анализите от най-горещите лета през този век показват, че това скоро няма да бъде актуално и нещо повече - Германия ще отчете едни от най-големите разходи сред големите европейски икономики, които се свързват с горещините, до 2050 година.

"И не защото германското лято ще конкурира това в Севиля, а защото инфраструктурата, жилищата и секторите с нуждата от работна сила като строителство и логистика просто са пригодени за по-студен климат", посочва още Бжески.

Той цитира и един от анализите на университета в Манхайм и Европейската централна банка (ЕЦБ), според който горещите вълни, сушата и наводненията в Европа през 2025 година са свили брутния вътрешен продукт (БВП) на континента със средно между 0,3% и 0,5%. В регионите, които са най-изложени на горещините, спадът на БВП е от 1%.

Тези загуби се свъзват с намаляване на производителността на труда, увеличени разходи за охлаждане, здравеопазване и ремонт на инфраструктура, както и с влияние върху селското стопанство. В следващите години ефектът ще се разшири още и ще засегне и туризма в най-южните и изложени на горещините държави от Европа.

Високите температури могат да усложнят доставките, включително и заради намаляване на нивото на реките и повредена жп инфраструктура, както и принудителни паузи за тежкотоварните камиони, за да не бъдат повредени пътищата.

ЕЦБ също така изчислява, че горещините, придружени от засушаване, ще увеличат инфлацията с 0,4 - 0,9 процентни пункта, а ефектът потенциално може да се удвои през следващите 30 години.

В не толкова далечна перспектива горещата вълна сега увеличава разходите за енергия и в домакинствата, и за бизнеса, което е риск от забавяне на европейската икономика като цяло.