България и Украйна започнаха преговори по споразумението за гаранции за сигурност

България и Украйна започнаха първия кръг от преговорите за подписване на споразумение за гаранции за сигурност, съобщават от Офиса на украинския президент. Работни групи на двете страни са начертали ключовите въпроси в документа, допълват още оттам.

"Много е важно да имаме такъв документ с България, която е наш стратегически партньор в Черноморския регион", подчерта заместникът на началника на офиса на президента на Украйна Ихор Жовква.

Снимка: President.gov.ua

Служебното правителство взе решение за началото на преговорите по време на заседание на Министерския съвет преди седмици.

До този момент Украйна има сключени 27 такива двустранни споразумения - последното с Гърция в Брюксел преди седмица. Те бяха предложени по време на срещата на върха на НАТО през 2023 г. Тогава от Алианса предложиха този вариант за предоставяне на гаранции на Украйна, докато стане фактически член на организацията.

Киев има такива гаранции вече от повечето държави, членуващи в НАТО, както и от ЕС като организация. Като цяло те описват ангажименти, които държавите поемат за сигурността на Украйна в следващите до 10 години. Първото такова споразумение беше подписано с Великобритания, а през юни по време на срещата на Г-7 - и със САЩ.

В своя публикация в социалната мрежа X генералният секретар на ООН Антониу Гутериш публикува обяснение какво е правил по време на срещата на БРИКС в Казан. Неговата визита срещна сериозни критики и в Украйна, и на Запад, още повече че беше в деня, в който организацията отбелязва годишнината от своето създаване - 24 октомври.

"На срещата призовах за справедлив мир в Украйна в съзвучие с Хартата на ООН, международното право и резолюциите на Генералната асамблея на ООН", заяви Гутериш и допълни, че на срещата е имало представители на държави, в които живее половината от населението на света.

I’m on my way back from Kazan, where I once again attended the Outreach session of the Summit of BRICS that represents nearly half of the world’s population.

In the session, I called for a just peace in Ukraine in line with the @UN Charter, international law and General Assembly…