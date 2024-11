Кайпириня, самба и фалшиви усмивки в неформалните разговори на Г-20

Хаотично и объркано събирането на световния елит показа задълбочаващо се разделение

Като хаотична може да бъде описана срещата на Г-20 в Рио де Жанейро, пише Bloomberg след края на заседанието. То започна със "семейна снимка", на която обаче отстъстваха американският президент Джо Байдън, италианският премиер Джорджа Мелони и канадският премиер Джъстин Трюдо.

Обясненията се разминаха - екипът на Байдън коментира, че снимката е била направена по-рано, а организаторите - че американският президент е закъснял. За да поправи гафа домакинът - президента на Бразилия Луис Инасиу Лула да Силва, организира втора снимка, където вече присъстват всички.

Джо Байдън е на мястото си, усмихвайки се бащински, всички са хванати за ръце, но усещането, че това е само фасада остава, пише още Bloomberg. Всъщност фалшивото единство личи не само от тази снимка. Комюникето от срещата беше прието изненадващо бързо, след като бразилският президент побърза да обяви за одобрена общата позиция.

Източник: Bloomberg

В него бегло се споменава за войните в Украйна и в Близкия изток, макар че срещата беше в сянката на световната новина за одобрението, което получи Украйна да поразява цели със западни ракети по руска територия. Липсата на по-остър език разочарова САЩ и техните партньори, но всъщност това е тенденция - с всяка следваща среща на световния елит след 2022 година позициите по войната в Украйна стават все по-слаби и отнесени.

Основата на общата декларация беше по теми, които са близки до Лула да Силва - борбата с глада и данъците за милиардерите.

Това, което се случи по време на коктейла след заседанието, е не по-малко разочароващо за западните лидери, сочат наблюденията на Bloomberg. На фона на леещите се коктейли кампириня, танцьори на самба и приятния океански бриз ясно се очертава тенденцията "The West and the Rest" (Западът срещу Останалите), като вероятно най-комфортно на официалната вечеря са се чувствали представителите на Глобалния юг.

Bloomberg разказва, че президентът на Китай Си Дзинпин и премиерът на Индия Нарендра Моди са били в приповдигнато настроение, въпреки че и двете държави са сочени като цел за митническата политика на новоизбрания американски президент Доналд Тръмп.

Участниците в срещата са се редяли на опашка за селфи с отиващия си Джо Байдън, който на 20 ноември навърши 82 години. Картината допълват неловко стоящите канадски премиер Джъстин Трюдо и германски канцлер Олаф Шолц, който опита да обясни на всички защо е разговарял с руския президент Владимир Путин и защо отказва ракети Taurus на украинския Володимир Зеленски.

Френският президент Еманюел Макрон (пристигнал след джогинг по Копакабана, обграден от охранители) и Джорджа Мелони пък са демонстрирали интерес към аржентинския президент Хавиер Милей, едни от малкото открояващите се в Рио де Жанейро. Мелони общува с него на "ученическия си испански", след като показа статуята на Исус Христос на дъщеря си, допълва Bloomberg и отбелязва още, че и двамата може би се опитват да забравят своите контакти с милиардера Илон Мъск, който в последните седмици стана важна част от екипа на Доналд Тръмп.

Милей и Лула да Силва не скриват своята неприязън един към друг и тя пролича много ясно по време на протоколните снимки. Но изказването на аржентинския президент срещу установения ред предизвика много ласкави коментари извън камерите.

Еманюел Макрон показа намерението си да заеме вакуума, който оставя напускането на Байдън в Г-7 и втвърдява тона си към Москва. Тази негова позиция е приета с ентусиазъм в Европа и в Украйна, макар че дипломатите публично се питаха дали френският президент ще намери съюзници. В Бразилия категорично няма да се случи - според Bloomberg бразилският президент е отказал на призивите на германския канцлер Олаф Шолц да покани на заседанието Володимир Зеленски.

А 79-годишният Лула да Силва пропусна всичко това и извинявайки се с умора, се прибра у дома.

Разделението в Г-20 личи все по-ясно - все по-малко държави искат да защитават "стария световен ред", посочва още Bloomberg. Източници на агенцията отбелязват, че бразилският президент е нарушил няколко дипломатически правила, одобрявайки бързо още първите варианти на комюникето от срещата. С това той отваря вратата на домакините на следващите срещи, които вероятно ще бъдат още по-хаотични и объркани, когато към тях се присъедини и Доналд Тръмп.

"Или както един дипломат с опит обобщава: Радвайте се на слънцето, на коктейлите и "Добре дошли в Южна Америка", завършва Bloomberg.