Рекордните горещини топят напредъка на френските националисти

Рекордните горещини могат да изиграят лоша шега на "Националния сбор", партията на националистите, във Франция при следващите избори, пише Politico. През 2022 година в основата на програмата на тогавашия лидер Марин Льо Пен беше, че "ще обърне страницата на наказателния екологизъм", както и обвинения към ООН за прекалено "алармистката" позиция в доклад за климатичните промени.

Но сега промените в климата ще бъдат основна тема за предстоящите президентски избори през 2027 година, пише още Politico. Това ще изправи "Национален сбор" пред предишните им заявки за омаловажаване на проблема.

От партията имат решение за справяне с горещините - инсталиране на климатици навсякъде. Но не е ясно как ще се приеме това от французите, които са известни с непоносимостта си към климатици. Проучване, провело се в началото на седмицата, когато температурите достигнаха рекорди, показа, че две трети от французите смятат климатиците за краткосрочно решение и смятат, че правителството трябва да се съсредоточи върху дългосрочни политики, които да не изострят проблема.

Част от избирателите на националистите (около 15%) също споделят тази позиция.

Проучването показа, че климатичните промени се възприемат от французите все повече като въпрос, засягащ личното благосъстояние и здраве. Това означава, че темата едва ли ще може да бъде избегната при следващите избори, дори и жегите да не продължат чак до тогава, допълват френски наблюдатели.

Европа е най-бързо затоплящият се континент на планената и екстремните температури са много често явление през последните години. Французите смятат, че въпреки че жегите са факт, последните правителства остават на заден план проблемите.Те критикуваха властта сега в бездействие и липса на подготовка за горещите вълни.

На този етап не е ясно кой ще бъде кандидатът на Националния сбор за следващите президентски избори. Един от възможните - Джордан Бардела, заяви през февруари, че е от поколението, което е по-загрижено за околната среда. Той обаче не предлага никакви мерки и политики за ограничаване на климатичните промени.