Украйна ускорява усилията за почистване на мините, за да съживи фермите си

Безопасният достъп до обработваема земя е от съществено значение за страната, известна като житницата на Европа

Девет месеца руска окупация оставила над половината от фермата с площ от 50 хил. хектара на Ина Бойко в Южна Украйна осеяна с кратери от снаряди, изгоряло оборудване и опасни сухопътни мини. Когато тя и стотици други фермери се върнали в селата си в Миколаевска област през ноември 2022 г., тя била решена да почисти нивите и отново да ги засади, пише Bloomberg.

Но в първите дни на войната Бойко трябвало да реши сама как да стане това, използвайки самоделни дронове и други саморъчни приспособления за премахване на опасности в най-силно минираната страна в света. Оттогава украинското правителство засили лобирането си за международна помощ, като привлече специални машини от Япония и средства от филантропа Хауърд Бъфет с удивителни резултати.

„Сега чукаме на всяка врата, говорим за пари, оборудване, всеки възможен начин да бъдем подкрепени“, каза министърът на икономиката Юлия Свириденко пред репортери през октомври.

Макар че Украйна остава голям доставчик на земеделски стоки в света, намалялото производство след началото на войната затегна наличностите от царевица, пшеница и слънчогледово масло. Освен това през последно време Русия засили нападенията срещу товарни кораби в Черно море, а сушата тази година навреди на фермерите в региона, като увеличи рисковете пред доставките, точно когато цените на храните в света нарастват.

Безопасният достъп до обработваема земя е от съществено значение за страната, известна като житницата на Европа, и разминирането на Украйна може да отнеме десетилетия. В началото на нашествието над 174 хил. кв. км от територията на страната бяха осеяни с мини, област, която е по-голяма от Гърция. Но благодарение на бързите усилия около 20% от земята отново стана използваема тази година, като помогна за запазването на изключително важни ресурси за земеделието и работни места.

В Миколаев, където се намира фермата на Бойко, изчистването само на един хектар земя може да донесе допълнителни четири тона зърно, а освобождаването на цялата област от мини би добавила 3 млн. тона, равняващи се на целия износ на зърно на Украйна през октомври.

От началото на нашествието на Русия Украйна е загубила около една трета от земята, която преди това използваше, за да отглежда зърно и маслодайни култури. Областите между Харков на североизток до Одеса на югозапад са понесли големи щети и са частично окупирани от първата година на войната, но преди това бяха сред водещите зърнени райони в страната.

Фондацията на Хауъмр Дж. Бъфет се присъедини към инициативата за изчистване на земята през 2022 г. и е един от най-големите донори, предоставящи технологични решения, включително машини. Опитният фермер Бъфет, който е син на Уорън Бъфет, казва, че не е „измислил нищо ново“ и работил с инженери, за да превърне булдозери и трактори в оборудване, което може да бъде управлявано от разстояние или с водачи, които да проучат и изчистят земята.

„Много от висшите ръководители казват, че това е начинът, по който можем да помогнем на фермерите и на икономиката да се възстановят“, казва Бъфет в интервю в Киев.

Компании като Deere & Co., Caterpillar Inc., Kinze Manufacturing Inc. и дори сапьорският екип към полицията в щата Илинойс също се включиха в помощта, като предоставят инженерна експертиза за проектиране и тестване на устройства, които се движат пред комбайните, за да поглъщат експлозиви. Страни като Канада, Швейцария, Германия и Япония са дарили общо около 1 млрд. долара в помощ на усилията за разминиране.

Япония е един от най-големите доставчици на невоенна финансова помощ за Украйна. До края на тази година една трета от всички машини за разминиране в Украйна ще бъдат японско производство, съобщи украинският премиер Денис Шмихал.

Въпреки това Украйна се нуждае от още технологии и машини, казва Бъфет, като замърсяването от мините създава проблем „за следващите десетилетия“.

Опитът на украинската компания за зърнопроизводство и търговия Nibulon показва колко предизвикателно е да се стабилизира икономиката, основана на земеделието. Компанията трябвало да изчисти около 5000 хектара обработваема земя в Миколаевска област, която била осеяна с експлозиви. Усилието струвало повече от простата покупка на нова незасегната земя. Компанията избрала да създаде подразделение за разминиране, което предоставя услуги и на 3500 дребни фермери, продаващи жито на Nibulon за износ.

За момента бизнесът с разминирането е на загуба, тъй като фермерите не могат да си позволят да платят за услугите, казва директорът на Nibulon за връзките с правителството Михайло Ризак. Но той смята, че един ден това може да се превърне в пазар или дори износно ориентирана промишленост, тъй като се измислят и развиват нови технологии. Украинското правителство планира да въведе компенсация за разминиране, мярка, която вероятно ще помогне за увеличаване на търсенето на услугите на Nibulon, казва Ризак.

Бойко също постига бавен, но стабилен напредък. Голяма част от земята ѝ отново се използва за засяване и тя снабдява ресторанти в Киев и други градове със зърнени храни и растения.Но около 10% от земята остава силно замърсена и може да бъде изчистена само с помощта на дронове и тежки булдозери.

„Това е дългосрочен проблем, който изисква десетилетна работа“, коментира Гай Роудс, който координира инициативите на две агенции на ООН, Световната продоволствена програма и Организацията по прехрана и земеделие, за да помага на фермери и домакинства да се върнат към безопасно обработване на земите си.

„Не можем да изчистим всеки квадратен метър от страната. Това просто е неосъществимо. Трябва да приоретизирате къде да вложите активите си“, отбелязва той.