Байдън блокира придобиването на U.S. Steel от японската Nippon Steel*

"U.S. Steel ще остане горда американска компания", заяви президентът на САЩ

Президентът на САЩ Джо Байдън блокира офертата на най-големия японски производител на стомана Nippon Steel за поглъщане на американската U.S. Steel на стойност 14,1 млрд. долара, съобщи Bloomberg.

Байдън обяви официалното си решение в петък, след като случаят беше насочен към него преди изтичането на крайния срок в началото на следващата седмица.

"U.S. Steel ще остане горда американска компания - такава, която е американска собственост, американска компания, управлявана от американски профсъюзи на стоманоработници - най-добрата в света", заяви президентът в свое изявление.

Компаниите вече сигнализираха, че могат да оспорят правните основания на евентуалното блокиране.

Решението дали да се разреши сделката беше насочено към американския президент на 23 декември, след като Комисията за чуждестранни инвестиции в САЩ (CFIUS) не успя да постигне консенсус.

Байдън разполагаше с 15 дни, за да одобри или блокира сделката, след като оценката на Комисията достигна до бюрото му, което накара Nippon Steel да удължи крайния срок на сделката до първото тримесечие на 2025 г. от третото или четвъртото тримесечие на 2024 г.

CFIUS изрази опасения, че след придобиването Nippon Steel би могла да намали производствения капацитет на U.S. Steel, което би представлявало риск за националната сигурност на Съединените щати.

За да успокои тези тревоги, във вторник Nippon Steel предложи на правителството на САЩ възможността да наложи вето върху всяко намаляване на производството на стомана на компанията.

Преди това Nippon Steel предложи редица отстъпки във връзка със сделката, като например запазване на централата на U.S. Steel в Питсбърг, Пенсилвания, и попълване на борда на директорите на U.S. Steel с американски граждани. Сделката беше подкрепена от акционерите на U.S. Steel през април.

Но тези фактори не бяха достатъчни, за да повлияят на Байдън, който отдавна публично се противопоставя на споразумението. През март Байдън публикува официално изявление, в което заяви, че "е жизненоважно U.S. Steel да остане американска стоманодобивна компания, която е собственост и се управлява в страната".

Новоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп също изрази своята съпротива срещу придобиването. "Напълно съм против някога великата и мощна U.S. Steel да бъде купена от чуждестранна компания, в случая японската Nippon Steel", заяви Тръмп в публикация в своята социална медийна платформа Truth Social на 2 декември.

*Новината е актуализирана към 15:55 часа след официалното съобщение за решението.