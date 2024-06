Токио залага на приложение за запознанства в битката с демографската криза

Раждаемостта в Япония от години бележи рязък спад, но сега достига поредното си рекордно ниско ниво. Това принуждава правителството да увеличи усилията си, за да насърчи младите хора да се женят и да създават семейства – дори създаде собствено приложение за запознанства, пише CNN.

Населението на страната, което се състои от 123,9 млн. души, отбеляза едва 727 277 раждания миналата година, сочат данни, оповестени от Министерството на здравеопазването, труда и благосъстоянието в петък. Раждаемостта, дефинирана като общ брой раждания на жена в страната, спада от 1,26 до 1,20.

За да се запази балансът на населението, то коефициентът на раждаемост трябва да бъде 2,1. Всичко над тази стойност означава ръст на населението, с повече деца и младежи, както се случва в Индия и много африкански държави.

В Япония обаче този показател е под нивото от 2,1 от половин век, посочват експертите. Той спада под нужното равнище след глобалната петролна криза от 1973 г., която води икономиките към рецесия, и така и не се възстановява.

Низходящата тенденция се засилва през последните години, като всяка година смъртността надвишава раждаемостта и води до свиване на общото население, а това има сериозни последици за работната сила, икономиката, социалната система и обществената структура на Япония.

През 2023 г. в страната са регистрирани 1,57 милиона смъртни случая по данни на здравното министерство – над два пъти повече от ражданията.

Япония няма късмет и по отношение на брачните съюзи – броят им е намалял с 30 хил. през последната година. За сметка на това броят на разводите расте.

Според експертите този спад ще продължи поне още няколко десетилетия и до известна степен ситуацията е необратима поради структурата на населението на страната. Дори ако Япония увеличи раждаемостта си от утре, населението ѝ ще продължи да намалява, докато не се уравновеси небалансираното съотношение между младите и възрастните хора.

Въпреки това правителството се опитва да смекчи последиците, създавайки нови държавни агенции, чиято работа да се фокусира върху проблема. Властите започнаха различни инициативи като разширяване на базата от детски заведения, предлагане на субсидии за жилищно настаняване за родителите, а в някои градове – плащане на двойките да имат деца.

В столицата Токио местните власти са предприели нов подход – управлявано от градската управа приложение за запознанства, което все още е в тестова фаза, но се очаква да заработи до края на годината.

„Моля, използвайте го като „първа стъпка“ в брачния лов“, се посочва в сайта на приложението, което разчита на изкуствен интелект (ИИ) и е създадено от токийската администрация. Потребителите са призовани да направят „тест за диагностика на ценностите“, но имат възможност да опишат и желаните характеристики на бъдещия си партньор.

„Въз основа на ценностите ви и ценностите, които търсите у партньора си и може да бъдат установени с теста за диагностика, ИИ ще ви запознае с подходящия човек“, пише в сайта.

Приложението успя да привлече вниманието и на милиардера Илон Мъск, който написа в социалната мрежа Х, позната преди като Twitter: „Радвам се, че японското правителство осъзнава значението на този въпрос. Ако не бъдат предприети радикални действия, Япония (и много други държави), ще изчезнат!“

I’m glad the government of Japan recognizes the importance of this matter.

If radical action isn’t taken, Japan (and many other countries) will disappear! https://t.co/5zTwRCQC3o