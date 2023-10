Пазарите в Израел потънаха, компаниите спряха дейност след атаката на "Хамас"

Авиокомпаниите да спрат полетите от и до Израел

Снимка: Ilia Yefimovich/picture alliance via Getty Images

Цените на акциите и облигации в Израел се понижиха, а много бизнеси бяха затворени в неделя – ден след като бойци на „Хамас“ от Ивицата Газа убиха стотици израелци и отвлякоха неизвестен брой хора, съобщава Ройтерс.

Ключови индекси в Тел Авив се понижиха с около 7%, а цените на държавните ценни книжа се вдигнаха с до 3% при първоначалния отговор на пазара срещу най-кървавата атака срещу Израел от десетилетия.

Макар че валутният пазар е затворен в неделя, шекелът вече е на най-ниското си ниво за годината заради оспорвания план на правителството да реформира съдебната система.

„Очаква се този кръг от насилие да бъде по-продължителен и тежък от предишните, като очевидно ще има по-негативно въздействие върху икономиката и фискалния бюджет“, коментира Джонатан Кац, главен икономист в Leader Capital Markets.

„Шекелът най-вероятно ще отслабне рязко утре и виждаме голяма вероятност в даден момент централната банка на Израел да продаде валута“, добавя той.

Въоръжени мъже от палестинската групировка „Хамас“ атакуваха израелски градове в събота, убивайки най-малко 400 израелци, преди да отвлекат десетки заложници и да се върнат в Газа.

Израел отвърна с въздушни удари срещу цели на „Хамас“ в Газа.

Екстремистите от Газа също изстреляха хиляди ракети по Израел, като някои достигнаха до Тел Авив, което накара авиокомпаниите да спрат полетите от и до Израел.

Министърът на финансите Бецалел Смотрич каза, че е наредил на ръководителите на отделите на министерството бързо да осигурят бюджетите, необходими за управлението на войната.

Прекъсване на въздушните пътувания

Delta Air Lines заяви, че полетите от Израел до Ню Йорк и Атланта са отменени до понеделник, а United Airlines заяви, че „бъдещите операции на (летище) Тел Авив ще бъдат спрени, докато условията позволят те да бъдат възобновени“. Air India съобщи, че полетите от и до Тел Авив ще бъдат спрени до 14 октомври.

По-малкият конкурент на United Airlines Arkia заяви, че извършва спасителни полети от Атина, за да върне израелци, които са били на почивка.

Друг конкурент Israir заяви, че извършва спасителни полети от Ларнака в Кипър, но предупреди, че може да изпълнява намален график през следващите дни, тъй като чуждестранните екипажи на някои от наетите самолети са поискали да напуснат Израел.

Nvidia, най-големият производител в света на чипове, използвани както за изкуствен интелект, така и за компютърна графика, заяви, че е отменил срещата си за изкуствен интелект в Тел Авив следващата седмица, където главният изпълнителен директор Дженсен Хуанг трябваше да говори.

Училищата са затворени и много компании дадоха на работниците си почивен ден, а повечето магазини, с изключение на супермаркетите и аптеките, бяха затворени.

Израелската асоциация на производителите заяви, че фабриките все още работят въпреки извънредното положение, за да се гарантира, че няма страх от липса на храна и други основни продукти.

„Всички компании ще продължат да работят възможно най-много въпреки трудните извънредни условия, ракетните обстрели и произтичащия от това недостиг на работници“, каза президентът на асоциацията Рон Томър. „Благодарение на производствената независимост на Израел... дори във време на извънредно положение жителите на Израел няма да изпитват липса на нищо“.

Intel Corp, най-големият работодател и износител в Израел, отказа да коментира дали производството на чипове е засегнато.

„Ние следим отблизо ситуацията в Израел и предприемаме стъпки за защита и подкрепа на нашите работници“, каза говорител.

Tower Semiconductor заяви, че работи както обикновено.

Борсите в Персийския залив

Основните фондови пазари в Персийския залив също се сринаха в неделя на фона на опасенията, че нарастващият конфликт между палестинската групировка „Хамас“ и Израел заплашва да се разрасне.

Основният индекс на Саудитска Арабия TDW Main се срина с 1,6%, което е най-резкият му спад от 10 месеца.

Индексът беше повлечен надолу от загуби във всички сектори, като акциите на Lumi Rental поевтиняха с 5%, а тези на Etihad Atheeb Telecommunication – с 5,3%.

Цената на книжата на Saudi Aramco Base Oil спадна с 6,8%, а най-голямата ислямска банка в света по активи, Al Rajhi Bank, отписа 2,1%.

Катарският индекс QE Exchange General спадна за трета поредна сесия, завършвайки с 0,6% по-ниско, като повечето сектори бяха на червено.

Акциите на Industries Qatar поевтиняха с 1,1%, а на Commercial Bank – с 1,2%.

Извън Персийския залив, индексът на сините чипове на Египет EGX 30 се срина с 2,6%, най-стръмният спад от почти три месеца.

Загуби бяха отчетени във всички сектори, като цената на акциите на Commercial International Bank се понижи с 2,7%, а книжата на E-Finance For Digital And Financial Investments изгубиха 4,8% от стойността си.

Сред губещите Telecom Egypt и Fawry Banking поевтиняха съответно с 4,2% и 4,7%.