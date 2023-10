Защо настоящият бичи пазар е толкова странен?

В някои отношения отминалата година прилича по-скоро на край, отколкото на начало

Отмина повече от година от дъното на мечия пазар през октомври 2022 г. и макар че бичият пазар не е особено разгорещен, акциите все пак са нагоре с над 20%.

Пазарите обаче не се представят както обикновено в началото на дълъг бичи цикъл. В някои отношения отминалата година прилича по-скоро на край, отколкото на начало. А това носи тревоги, че може да не продължи дълго, пише Wall Street Journal.

Ето основната схема на всичко, което се случва през първата година на бичи пазар, използвайки най-ниските стойности на октомври 1990 г., октомври 2002 г., март 2009 г. и март 2020 г. като шаблон: всичко се изстрелва нагоре.

Общо взето е това, посочва изданието. В началото на последните четири бичи пазара възстановяването бе водено от банките и по-малки компании. А в три от четирите - прогнозите за финансовите резултати на компаниите също растяха. Но инвеститорите възприеха простичък подход към бичи настроенията и купуваха почти всички. Трудно бе да изгубиш пари от акции.

Този път множество акции поевтиняват, макар че S&P 500 е нагоре. Банките се представиха зле, по-малките компании още по-зле, а очакванията за отчетите спадат. А това не е нормално.

Акциите на само две трети компаниите в S&P например са поскъпнали през последните 12 месеца спрямо 88-97% през първите 12 месеца на предишните четири бичи пазара, показва статистиката на индексите S&P и Dow Jones.

Най-малките компании изобщо не поскъпнаха. Индексът Russell Microcap на 1500-те най-малки компании е надолу, продължавайки мечия пазар от миналата година. Показателят Russell 2000 се е повишил с 6%, но по-голямата част от ръста се дължи на най-големите дружества в него.

Дори в рамките на големите акции концентрацията на ръстовете при най-най-големите е необикновена. Половината от повишенията в S&P идват от осем акции. През първата половина на предишните четири бичи пазара 38 от компаниите са формирали половината от ръста.

Концентрацията на повишения сред най-големите акции е една от трите характеристики, които отличават този бичи пазар, и е нещо, което обикновено се случва в края на бичите пазари, а не в началото.

Бичите пазари обикновено се определят като период, през който акциите поскъпват с 20%. Бичи пазар е нещо повече от цени, които се вдигат леко. В бичи пазар те трябва да се движат нагоре години наред, както направиха от 1990 до 2000 г., 2002 до 2007 г., 2009 до 2020 г. и 2020 до 2022 г., с кратки и сравнително слаби спадове.

Ако този последен бичи пазар изчезне, може да се окаже нищо повече от много голям отскок на фона на мечи пазар, започнал в началото на миналата година, посочват финансови анализатори пред WSJ.

Другите две характеристики са преплетени: слабо представяне на банките и липса на рецесия, от която да се възстановява икономиката. През първата година на всички предишни четири бичи пазара, банките водеха пазара нагоре, докато инвеститорите очакваха края на рецесията, която преди е удряла акциите на кредиторите.

Този път цените на книжата на банките просто не спират да спадат. Те имат още една лоша година след миналогодишния срив. Растящата доходност по облигациите се превърна в изтегляне на капитал от Silicon Valley Bank и други.

Това оттегляне беляза точката на разминаване. От октомври 2022 г. до март американските акции се движеха заедно нагоре, с реално едно и също представяне на малки, средноголеми и големи акции – от Big Tech до банките. Може би това беше зараждане на бичи пазар, може би беше временно възстановяване, но при всички положения инвеститорите купуваха всичко, докато опасенията за рецесия изчезваха.

След краха на SVB представянето започна да се различава. Акциите на Big Tech поскъпнаха, след като вълнението около изкуствения интелект обзе инвеститорите, а купчините им пари ги правеха да изглеждат сигурни. Банките и по-малките акции се сринаха, а средноголемите акции в S&P 500 поеха в различни посоки, се казва в анализа на финансовото издание.

И все пак, само защото бичият пазар не прилича на предишните, не означава, че няма да продължи дълго. Ръсел Напиър, автор на "Anatomy of the Bear: Lessons From Wall Street’s Four Great Bottoms", казва, че този бичи пазар всъщност е свързан с подкрепата на държавата и централната банка.

Акциите достигнаха дъното си миналата есен, когато свръхзадлъжнелите британски пенсионни фондове почти се сринаха заради скок в доходността по облигациите, предизвикана от краткосрочния план на правителството за нефинансиране на данъчни понижения. Английската централна банка се намеси с подкрепа, а в същия момент Швейцарската централна банка зае милиарди долари от Федералния резерв, за да ги предостави на банките си (Credit Suisse все пак фалира). От март нататък Фед директно е предоставил заеми за над 100 млрд. долара на местни банки по облекчени условия, за да се опита да спре допълнително изтичане на капитал.

„Социализацията на риска е това, което се случва“, казва Напиър. „Това повишава дългосрочния лихвен риск, но намалява кредитния риск в частния сектор“.

Не е сигурно дали това обяснява странната структура на бичия пазар. Когато правителството поема кредитен риск, това трябва да е най-доброто за по-рисковите кредитополучатели и за кредиторите. Вместо това победителите са огромните технологични компании, седящи на огромни купчини пари.

Може би обяснението на бившия британски премиер Харолд Уилсън за това защо нещата се случват пасва най-добре на отминалата година: „Събития, мило момче, събития“. Дъното през есента доведе до опасения както за рецесия, така и за финансова криза, които отминаха, докато икономиката продължи да расте, а централните банки предложиха подкрепа. Тогава през март новата банкова криза и вълнението около изкуствения интелект доведоха до разминаването на пазара, а така се случи, че победителите от AI са толкова големи, че ръстовете на акциите им подкрепиха S&P.

Според Напиър инвеститорите трябва купуват акциите на компании, които печелят от новите дарения на правителството – извинете, от индустриалната политика – да продават тези, които ще бъдат изместени от по-високите разходи по заемите, които са резултат от много повече държавни заеми.

Ако екстремните нива от септември и последвалото възстановяване са само резултат от поредица злощастни събития, всяко събитие се нуждае от свой собствен анализ. Ще оправдае ли AI вълнението? Колко лошо ще бъдат ударени банките и по-малките компании от по-високите лихви? Ще пострада ли в крайна сметка икономиката от по-високите лихви?

При всички положения отминалата година не пасва на характерния модел за нов бичи пазар, което би трябвало да накара оптимистите да се замислят.