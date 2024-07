Финансовите резултати на компаниите дерайлират ралито на американските акции

Съмненията около изкуствения интелект и за устойчивостта на потребителите предизвикват насрещни ветрове

Последните отчети за печалбите разпалват две притеснения, които и без това разяждаха американския фондов пазар: че еуфорията около изкуствения интелект е стигнала твърде далеч и че в един момент разходите на потребителите ще секнат.

Докато печалбите като цяло все още нарастват със солидни темпове, вкл. печалбите на банките, тези опасения дерайлираха ралито на фондовия пазар, което до този месец тласкаше основните американски индекси към нови върхове, пише Bloomberg.

Индексът Nasdaq 100 се понижи с 2,6% в третата си поредна седмична загуба, след като резултатите на Alphabet Inc. предизвикаха по-широко безпокойство относно това колко време ще отнеме инвестициите в изкуствен интелект да се изплатят.

В същото време отчените на Southwest Airlines Co., United Parcel Service Inc., Whirlpool Corp. предизвикаха притеснения за потенциално оттегляне от потребителите. Това повишава залозите, тъй като сезонът на отчетите продължава и през следващата седмица, когато резултатите си за предходното тримесечие ще публикуват технологичните лидери Microsoft Corp., Meta Platforms Inc., Amazon.com Inc. и Apple Inc.

„Настройката за следващата седмица е толкова висока, колкото никога не е била, а насрещните ветрове са толкова силни, колкото някога са били“, казва Макс Гокман, старши вицепрезидент във Franklin Templeton Investment Solutions.

Настроенията представляват промяна в сравнение с това, което господстваше през по-голямата част от тази година. Оптимизмът за меко кацане на икономиката и манията на инвеститорите по всичко, свързано с изкуствения интелект, избутаха S&P 500 до 38 рекорда.

Посоката на икономиката остава същата. Последните данни показват солиден икономически растеж и отслабване на инфлационния натиск. Това засилва предположенията, че Федералният резерв на САЩ ще започне да намалява лихвените проценти по-рано от очакваното. Това на свой ред подкрепя ръстовете на акциите с малка капитализация, които обикновено имат по-голямо дългово бреме.

Разбира се, има много светли петна в картината на финансовите резултати. Около 69% от компаниите в S&P 500, които вече са публикували своите резултати, отчитат по-големи печалби на акция в сравнение с преди година, според данни на Bloomberg Intelligence. Банките надвишават очакванията, а свиването на печалбите на индустриалните компании вероятно е към своя край.

Освен това, поне засега, тези компании, които разочароват с резултатите си, не са наказвани толкова жестоко, колкото би се очаквало.

Мащабите на ръст на пазарите тази година накараха някои инвеститори да бъдат предпазливи, особено що се отнася до големите технологични компании. Тъй като Alphabet, Microsoft, Meta и Amazon.com Inc. инвестират сериозно в технологии, свързани с изкуствен интелект, инвеститорите все повече се съмняват доколко тези инвестиции ще се изплатят.

Компанията майка на Google отчете продажби и приходи от облака, които надминаха очакванията. В същото време капиталовите разходи нарастват до 13,2 млрд. долара през второто тримесечие, като надхвърлят прогнозите на Wall Street.

Остава малко време до момента, в който големите търговци на дребно в САЩ ще обявят резултатите си. Според прогнозите потребителите продължават да усещат тежестта на високите лихвени проценти и все още високата инфлация, особено в групата на хората с ниски доходи. Ръстът на печалбите на акция за второто тримесечие както в потребителските стоки, така и в потребителските дискреционни сектори се очаква да е на най-ниско ниво от две години.

Whirlpool понижи прогнозата си за печалбите си за цялата година, тъй като потребителите продължават да избягват покупките на големи уреди на фона на отслабващия жилищен пазар. Акциите на доставчика на замразени картофи Lamb Weston Holdings Inc. отчетоха рекордно понижение тази седмица заради разминаването с очакванията на анализаторите.

American Airlines Group Inc. и UPS намалиха прогнозите си за приходите за годината. EPS на United Airlines Holdings Inc. изпревари консенсусните прогнози, но превозвачът казва, че очакванията за печалба за третото тримесечие няма да отговарят на очакванията на Wall Street.

Мат Мейли, главен пазарен стратег в Miller Tabak + Co., коментира, че резултатите от UPS и авиокомпаниите пораждат „загриженост относно това колко силна е икономиката“. „Ако хората потребяват по-малко, тогава това говори много за слабостта на търговията“, допълва той.