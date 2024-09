Китай предприема решителни ходове в подкрепа на мегабанките и пазара на имоти

Капиталът на най-големите банки в страната ще бъде увеличен за първи път от десетилетие, предвиждат се и мерки за стимулиране на купувачите на жилища

Китай планира да рекапитализира най-големите си търговски банки за първи път от повече от десетилетие, за да укрепи сектора, в който маржовете са рекордно ниски, печалбите намаляват, а лошите кредити растат, съобщи Bloomberg.

На пресконференция във вторник китайските власти обявиха, че ще увеличат основния капитал от първи ред на шестте най-големи търговски банки в страната, както и редица други мерки за укрепване на пазара на недвижими имоти и икономиката.

"Капиталът ще бъде инжектиран в различни банки последователно и с различни политики", заяви Ли Юнзе, министър на Националната администрация за финансово регулиране, без да дава повече подробности. Регулаторният орган ще призове големите банки да повишат капацитета си за управление на капитала и да укрепят операциите си, за да служат по-добре като двигател на реалната икономика, заяви още той.

Във вторник властите обявиха мащабни мерки за стимулиране на икономическия растеж. Те включват намаляване на размера на резервите, които банките трябва да поддържат, и понижаване на основния лихвен процент. Регулаторните органи също така обявиха, че ще намалят лихвените проценти по ипотечните кредити и ще облекчат изискванията за първоначална вноска при покупка на второ жилище.

Ли Юнзе посочи, че е необходимо да се влее капитал чрез различни вътрешни и външни канали. За първи път от 2008 г. насам властите вливат капитал в някоя от големите си банки, като това се случва и за първи път, откакто всички те са станали публични дружества.

Големите търговски банки - Industrial & Commercial Bank of China Ltd. и Agricultural Bank of China Ltd. - разчитат предимно на неразпределената печалба, за да увеличат капитала си. Въпреки това тъй като банките продължиха да намаляват таксите и да предлагат отстъпки, нетните лихвени маржове се понижиха до рекордно ниски нива, а ръстът на печалбата се забави.

Коефициентът на адекватност на базовия собствен капитал от първи ред на шестте големи държавни банки е леко понижен, но като цяло остава на високо ниво. В края на юни коефициентът е средно 11,77%, което е над нивото от 8,5%, изисквано за системно важните банки в Китай. Другите големи кредитори включват China Construction Bank Corp., Bank of Communications Co, Bank of China Ltd. и Postal Savings Bank of China Co.

На пресконференцията управителят на Китайската народна банка Пан Гуншън заяви, че новият кръг корекции на лихвените проценти ще има неутрално въздействие върху печалбите и маржовете на банките, като се има предвид, че се освобождава повече финансиране и лихвите по депозитите ще го последват.

Банките прибягнаха до многократно намаляване на лихвите по депозитите, за да смекчат въздействието на по-ниските лихви по кредитите.

Според официалните данни общата печалба на търговските банки в Китай е нараснала с 0,4% през първото полугодие, което е най-бавният темп от 2020 г. насам.

Нетните лихвени маржове в сектора продължиха да спадат, като в края на юни достигнаха рекордно ниско ниво от 1,54%, което е доста под прага от 1,8%, считан за необходим за поддържане на разумна рентабилност.

Най-големият пакет от мерки за стимулиране на пазара на имоти

Китай представи и най-мащабния досега пакет от мерки за подкрепа на пазара на недвижими имоти, като намали разходите по ипотечните кредити и облекчи изискванията за първоначална вноска при покупка на второ жилище до исторически минимум.

Китайската народна банка ще намали лихвените проценти по ипотечните кредити за индивидуални кредитополучатели средно с 0,5 процентни пункта, заяви управителят Пан Гуншън. Минималното съотношение на първоначалната вноска при покупка на второ жилище ще бъде понижено от 25% на 15%.

Снимка: Bloomberg

Тези ходове подчертават спешната нужда на Пекин да спре забавянето на жилищния пазар в най-голямата икономика в Азия, тъй като е изправен пред перспективата за засилващ се протекционизъм и нестабилни глобални перспективи. Решенията биват взети в момент, когато икономисти от някои банки, сред които UBS Group AG, JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp., прогнозираха, че Китай няма да успее да постигне целта си за икономически растеж през тази година.

Засега остава неуточнено дали планът за рефинансиране на ипотечните кредити тази година ще се прилага само за купувачите на първо жилище, или ще обхване и купувачите на второ жилище. Лихвите по ипотечните кредити за покупка на второ жилище в страната са много по-високи от тези за първо.

Собствениците на жилища ще могат първо да предоговорят условията с настоящите си кредитори, поясни управителят на централната банка. След това регулаторните органи ще преценят дали да позволят на кредитополучателите да се рефинансират чрез друга банка, добави той. Ако бъде одобрено рефинансиране на ипотечни кредити между различни банки, това ще се случи за първи път от световната финансова криза насам и вероятно ще засили конкуренцията между кредиторите в Китай.

Отделно от това Китайската народна банка ще ускори програмата си за рефинансиране на държавни фирми за придобиване на непродадени резерви от имоти. Сега тя ще предоставя 100% от главницата на банковите заеми за такива покупки в сравнение с 60%, обявени през май.

Индексът на Bloomberg Intelligence за акциите на китайските строителни предприемачи се повиши с 4,6% във вторник, въпреки че все още е с 31% под тазгодишния връх от средата на май.