Инвестиционното банкиране помага на Well Fargo да компенсира спада при лихвите

Американската банка Wells Fargo & Co. отчете печалба за третото тримесечие, която надмина очакванията на анализаторите, тъй като скокът при таксите за инвестиционно банкиране компенсира спада в приходите от заеми, тъй като лихвените проценти падат, съобщава Bloomberg.

Приходите от такси за инвестиционно банкиране са нараснали с 37% до 672 млн. долара през третото тримесечие, изтъква базираната в Сан Франциско банка. Това помогна за увеличаване на нелихвените приходи, които се покачват с 12% до 8,7 млрд. долара през периода.

Нетната печалба за тримесечието обаче спада с 11% до 5,1 млрд. долара, което е 1,42 долара на акция, след като компанията регистрира загуба от 447 млн. долара от дългови ценни книжа, които притежава, докато препозиционира инвестиционния си портфейл. Без тези загуби печалбата на акция щеше да бъде 1,52 долара, което е повече от очакваните от анализатори 1,28 долара на акция.

„Профилът на печалбата ни е много по-различен, отколкото беше преди пет години, тъй като правим стратегически инвестиции в много от нашите бизнеси и намаляваме акцента или продаваме други“, изтъква главният изпълнителен директор Чарли Шарф.

Компанията изгражда своя инвестиционно-банков бизнес под ръководството на Шарф, който каза по-рано тази година, че има много възможности.

Wells Fargo дава началото на сезона на отчетите в САЩ заедно с JPMorgan Chase & Co., която също публикува резултатите за третото тримесечие в петък. Съперниците Bank of America Corp., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley ще представят отчетите си следващата седмица.

Нетният лихвен доход – това, което банката генерира от лихви по заеми минус това, което плаща за депозити, най-големият източник на приходи за Wells Fargo – възлизат на 11,7 млрд. долара, което е спад от 11% спрямо година по-рано и изостава от оценката на анализатори за 11,9 млрд. долара. Това е поредният знак, че компанията вече не се възползва от постоянно високите лихви.

Компанията все още очаква нетният лихвен доход за цялата година да спадне с около 9%, което е в съответствие с предишната прогноза.

Главният финансов директор Майк Сантомасимо каза миналия месец, че бизнесът с кредитирането върви добре.

Wells Fargo все още е под ограничение на активите, наложено от Федералния резерв. Банката наскоро навлезе в нова фаза от близо седемгодишните си усилия да избегне ограничението, като представи преглед от трета страна на нейните основни промени относно риска и контрола пред Фед.