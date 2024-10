Монетизирай природата: Големите банки започват нова вълна от продуктови иновации

Банките и мениджърите на активи все повече гледат на биоразнообразието като на нов инкубатор за финансов инженеринг

Едни от най-големите банки в света ще се съберат следващата седмица, за да обсъдят монетизирането на тема, която досега оставаше извън обхвата им: природата и биоразнообразието.

Американската JPMorgan Chase & Co. и британската Standard Chartered Plc са сред кредиторите, които за първи път изпращат свои представители на срещата на върха на ООН за биоразнообразието COP16, която започва следващата седмица в колумбийския град Кали. Сред другите банки, които планират да изпратят служители, са американските Citigroup Inc. и Bank of America Corp., британската HSBC Holdings Plc и германската Deutsche Bank AG, пише Bloomberg.

Внезапният интерес към тема, която дълго време се смяташе за твърде неясна и нишова за Wall Street, се заражда в резултат на това, че банките и мениджърите на активи все повече гледат на биоразнообразието като на нов инкубатор за финансов инженеринг.

Междувременно ООН предупреди, че без интерес от страна на частните финанси няма да има достатъчно средства за борба с продължаващото масово изчезване на видове и деградация на природата.

"Крайната цел е наистина да се увеличат финансите и инвестициите в тази област", казва в интервю Гуен Ю, ръководител на отдел "Природа и биоразнообразие" в JPMorgan. Присъствайки на COP16, JPMorgan ще успее да постигне напредък, за да разбере как биоразнообразието "се вписва в нашия баланс", посочва тя.

На срещата на върха, която започва на 21 октомври, преговарящите от почти 200 правителства ще се съберат, за да отчетат напредъка, постигнат от 2022 г. насам, когато те приеха Глобалната рамка за биологичното разнообразие.

Целта на Рамката за биологично разнообразие е да се спре и обърне загубата на природа до 2030 г. - нещо, което ще струва допълнителни 700 млрд. долара целеви разходи всяка година.

Засега само около 10% от държавите, подписали Рамката за биологично разнообразие, са представили изискваните национални стратегии и планове за действие в областта на биологичното разнообразие.

По думите на Оливър Уитърс, ръководител на отдел "Природа" в StanChart, следващата стъпка е да се разгледат държавните инвестиционни планове и да се определи "кои са най-подходящите възможности за финансиране и инвестиране, които можем да започнем да извличаме от този процес".

Гуен Ю посочва, че JPMorgan ще търси какво може да се направи за разработване на нови и съществуващи продукти, "за да се види дали имат смисъл и дали има търсене от страна на клиентите." От страна на институциите "интересът е да се отиде отвъд нишовите фондове или индекси, които вече съществуват", каза тя. "От страна на корпорациите става въпрос за това как това да се внедри в бизнес операциите."

Продукти

Малкият брой продукти за биоразнообразие, които се предлагат до момента, включва т.нар. суапове "дълг срещу природа", които позволяват на правителствата да рефинансират дълг и да насочат спестените средства към опазване на природата.

В миналото суаповете "дълг срещу природа" бяха достояние само на публичните финанси, но преди три години Credit Suisse ги преоткри и включи частни инвеститори. Общият обем на тези сделки до момента е едва 1,6 млрд. долара, според данни, събрани от Bloomberg.

Но има признаци на растеж. Goldman Sachs Group Inc. и UBS Group AG, която придоби Credit Suisse миналата година, са сред банките, които активно работят по суапове "дълг срещу природа", а Bank of America завърши първата си сделка миналата година.

StanChart създаде център за иновации в областта на природата, посветен на нови продукти. "Тук има момент, от който наистина трябва да се възползваме", заяви в интервю Мариса Дрю, която пое поста главен директор по устойчивото развитие в StanChart през 2022 г. след почти две десетилетия в Credit Suisse. Целта е "да повлияем на формирането на политиките, но след това да се възползваме от това и да мобилизираме капитал".

Сред новите продукти, които банкерите проучват, са кредитите за биоразнообразие. Те ще функционират подобно на въглеродните кредити, така че купувачите ще могат да се справят със своя отпечатък върху биоразнообразието, като инвестират в проекти за опазване на околната среда. Ветеранът от хедж фондовете Кайл Бас е сред инвеститорите, които са стъпили на регулирана версия на този пазар в САЩ.

Развитие на кредитните пазари с фокус върху биоразнообразието. Графика: Bloomberg

Към момента по отношение на глобален доброволен пазар липсват зрели рамки, посочва Гуен Ю от JPMorgan. Упражнението е да се опитаме "да разберем какъв би могъл да бъде пазарът, ако има такъв, или ако той просто остане много нишов", пояснява тя. "И това все още е под въпрос."

Възможностите за инвестиране във фондове, насочени към биоразнообразието, понастоящем са ограничени, като Morningstar Direct ги оценява на малко под 4 млрд. долара. Това е резултат от 45% ръст на управляваните активи през изминалата година.

Досега през 2024 г. фондовете с фокус върху биоразнообразието са постигнали средна възвръщаемост от около 11%, в сравнение със спада от 13% на секторния индекс S&P Global Clean Energy.

Междувременно частният сектор е подложен на нарастващ натиск да отчита своите рискове, свързани с природата.

"Регулаторните органи на всички наши пазари задават въпроси за природния риск", казва Дрю. Изискванията засягат всичко - от кредитни портфейли до експозиции, свързани с корпоративни и държавни клиенти, изрежда тя.

JPMorgan, Lloyds Banking Group Plc и NatWest Group Plc са сред банките, които са създали висши ръководни постове за проследяването на регулаторните и продуктовите промени в областта на биоразнообразието. "Големият успех тук е признанието, че частният сектор е готов да се ангажира с темата по много обмислен начин", отбелязва Уитърс от StanChart. "Това е голямата победа."