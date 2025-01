Тримесечната печалба на Morgan Stanley нараства двойно, подкрепена от търговията с акции

Приходите на американската инвестиционна банка растат с над 50% до исторически връх за цялата година

Трейдърите на Morgan Stanley засенчиха с представянето си прогнозите на анализаторите през четвъртото тримесечие, като инвестиционната банка се присъединява към своите конкуренти на Wall Street със силен финансов отчет, който слага край на една успешна година, съобщава Bloomberg.

Търговията с акции се оказа основен двигател при ръста на приходите на Morgan Stanley, като през последното тримесечие кредиторът отчита 51% увеличение на постъпленията до исторически целогодишен връх. При бизнеса с управление на богатството банката записа нетни нови активи, които изостават от прогнозите на анализаторите, въпреки че и това звено представи приходи, които засенчват пазарните оценки.

„Това, което видяхме в рамките на тримесечието, е силна активност, свързана с клиенти, които искат отново да поемат риск“, изтъква главният финансов директор Шарън Йешая, визирайки най-вече търговията с акции.

Резултатите на фирмата за четвъртото тримесечие са предхождани от тези на JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc. Бизнесът с търговия с акции и активи с фиксирана доходност на JPMorgan отбеляза най-доброто си четвърто тримесечие в историята на банката, докато борсовите трейдъри на Goldman записаха рекордна година. По-рано в четвъртък Bank of America Corp. отчете печалба за четвъртото тримесечие, която надхвърли прогнозите, подхранвана от таксите при инвестиционно банкиране, които достигнаха най-високото си ниво за последните три години.

Нетната печалба на Morgan Stanley за четвъртото тримесечие се увеличава до 3,72 млрд. долара.

Резултатите на банката следват отбелязването на едногодишното управление на главният изпълнителен директор Тед Пик.

Пик, най-известен с възраждането на бизнеса с акции на фирмата след финансовата криза, стана председател на борда по-рано този месец, заменяйки Джеймс Горман, който ръководи Morgan Stanley повече от десетилетие.

Приходите на банката от такси от инвестиционно банкиране се повишиха с 25% през тримесечието, докато тези в бизнеса с консултантски услуги растат до 779 млн. долара. Пик казва, че бизнесът е на прага на дългоочаквано възстановяване след забавянето, свързано с по-високите лихвени проценти.