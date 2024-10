Септември се оказа благодатен за ръста на пазарната капитализация на Big Tech

Намаляването на лихвите от Фед и ентусиазма за изкуствения интелект повлияха значително

Пазарната капитализация на много технологични фирми се е увеличила през септември, подкрепена от намаляването на лихвите от Федералния резерв на САЩ, което обичайно дава тласък на бъдещата печалба и подкрепя свободните парични потоци на компаниите с голям растеж. Всичко това допълнително подсилва продължаващия ентусиазъм за изкуствения интелект (AI), предава Ройтерс.

Капитализацията на Tesla е скочила с 22,2% миналия месец до 834,4 млрд. долара до края на септември, подкрепена от рекордните продажби на електромобили в Китай през август, докато в същото време планира да въведе своя софтуер за напреднала асистенция на шофьора Full-Self Driving (FSD) в Китай и Европа.

Пазарната капитализация на Oracle пък се увеличива с 21,3% до 472,2 млрд. долара до края на миналия месец. Акциите на компанията достигнаха рекорден връх на борсата благодарение на оптимизма относно прогнозата на компанията да надхвърли приходи за 100 млрд. долара до фискалната 2029 г., подкрепена от търсенето на изкуствен интелект за облачни услуги.

С 10% е нараснала пазарната капитализация на Meta Platforms до 1,45 трлн. долара, след като акциите на гиганта достигнаха исторически връх. Последното се случи благодарение на представянето на първия работещ прототип на очилата с добавена реалност на Meta, наречени Orion, и въвеждането на нови AI възможности към услугите ѝ.

Капитализацията на Amazon.com се увеличава с 4,4 на сто до 1,95 трлн. долара към края на миналия месец, а тази на Microsoft - с 3,2% до 3,2 трлн. долара.

Същевременно пазарната стойност на Eli Lilly and Co. спадна със 7,7% до 842 млрд. долара, а тази на Saudi Arabian Oil Co. отстъпи с 3% до 1,75 трлн. долара в края на миналия месец.