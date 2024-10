Само половината от фирмите в САЩ и Европа вероятно ще изпълнят Закона за AI в ЕС в срок

Това показва нов доклад, посветен на подготвеността на бизнеса в САЩ и Европа за новия регулаторен режим

След влизането в сила на Закона за изкуствения интелект в Европейския съюз (ЕС) на 1 август тази година, много компании може да не успеят да спазят крайния срок за съответствие след двугодишния преходен период. Това показва нов доклад на AI & Partners, изследващ подготвеността на бизнеса в САЩ и Европа за новата регулация.

Според доклада това зависи от начина, по който ще се извадят поуките от подобни регулаторни режими, например Общия регламент за защита на данните (GDPR).

Същевременно много от компаниите в САЩ и Европа може да изостанат в прилагането на процесите за управление на риска, управление и съответствие, които са необходими, за да се гарантира, че отговарят на изискванията и задълженията на Закона за изкуствения интелект в Европейския съюз, ако не предприемат необходимите мерки, разкрива докладът, наречен „EU vs. US. Race for Compliance”.

Изследването разкрива, че 40% от американските и европейските компании вероятно ще постигнат съответствие с новите правила след август 2026 г., а 8% изобщо не са наясно кога биха могли да отговорят на регулацията.

Кога се очаква компаниите да изпълнят изискванията на Закона за изкуствения интелект в ЕС? Графика: AI & Partners

Законът за изкуствения интелект (AI) в Европейския съюз влезе в сила на 1 август 2024 г., но ще се прилага в своята цялост чак след две години. Предвижда се забраните, включени в него, да влязат в сила 6 месеца първоначалното приемане. След 12 месеца пък ще започнат да се прилагат правилата за управление и задълженията за моделите за изкуствен интелект с общо предназначение. Правилата за AI системите, вградени в регулирани продукти, ще се прилагат 36 месеца по-късно.

Европейската комисия също така създаде пакт за изкуствен интелект, който цели да улесни прехода към новите правила. Това е „доброволна инициатива, която има за цел да подкрепи бъдещото прилагане и приканва разработчиците на AI от Европа и извън нея предварително да изпълнят основните задължения на Закона за изкуствения интелект“, пише в сайта на Комисията.

Цели 92% от респодентите в проучването в рамките на доклада твърдят, че подготовката им за изпълнение на новите правила ще включва назначаването на директор по изкуствения интелект, който да помогне в процеса. 62 на сто ще извършат оценка на способността си да изпълнят регулациите, а 57% ще предвидят бюджет специално за съответствие със закона. 53% от компаниите смятат да се подготвят, като информират висшето ръководство и борда на директорите за новите регулаторни изисквания, а 41% ще инвестират в нови технологии или услуги, включително за анализ, които да ги подготвят.

Как компаниите ще се подготвят за Закона за изкуствения интелект в ЕС? Графика: AI&Partners

„Основната трудност, която се откроява на този етап, е разграничаването между свободното използване на моделите и системите на изкуствения интелект от рисковото използване, използването в свободните зони на пазара и обществото спрямо рисковите зони на пазара и обществото. Това следва и от принципа на отчетност, който на практика изисква от компаниите да бъдат подготвени още при проектиране на модела и на системата, а не само за регулаторна отчетност, когато регулаторът започне да ги проверява“, коментира пред Investor.bg Митко Карушков, технологичен адвокат в ITechLaw Association и сътрудник при изготвянето на доклада.

Същевременно бизнесът в Европейския съюз и Съединените щати ясно разбира колко важно е да се съобрази със Закона за изкуствения интелект. Цели 71% от участниците в проучването твърдят, че неспазването на правилата би имало пагубно въздействие върху способността на компанията да извършва бизнес в глобален мащаб. 60% пък смятат, че законът значително ще промени работните процеси в организацията що се касае до събирането, използването и съхранението на лична информация. 57% изтъкват, че съответствието на бизнеса им със Закона за изкуствения интелект е стратегически приоритет за тяхната компания.

Колко важно е за бизнеса съответствието с правилата в Закона за изкуствения интелект. Графика: AI&Partners