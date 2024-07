Чехия с остра реакция за "Охматдит": Нападателите на деца в болницата са боклукът на човечеството

Чешкият министър на външните работи Ян Липавски е извикал руския посланик Александър Змеевски и го е инструктирал да предаде съобщение в Москва, става ясно от публикация на министъра в социалната мрежа Х.

"Убийците, които нападат деца в болници, са боклукът на човечеството. Той беше инструктиран да предаде това послание в Москва", посочва Липавски след разрушаването на най-голямата детска болница в Украйна след ракетната атака по украинската столица на 8 юли.

I have decided to summon the Russian ambassador. Murderers who attack children in hospitals are the dregs of humanity. He has been instructed to deliver the message in Moscow.