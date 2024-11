Атаката по Каспийската флотилия потвърждава колко безпомощна е руската ПВО

За пореден път руската противовъздушна отбрана (ПВО) се оказа неспособна да защити стратегически обект - базата на Каспийската флотилия в Каспийск на близо 1500 км от границата на Украйна. Тя беше атакувана с малки безпилотни самолети, като част от пътуването им е през светлата част на денонощието. На разпространените в социалните мрежи кадри се виждат опитите за свалянето на дроновете с леко стрелково оръжие вече над самото пристанище.

Това е първият удар по флотилията в Каспийско море. Сателитни снимки показват, че има директно попадение на пристанището и поражения по два кораба, чийто вид все още се уточнява. По данни на украинското издание Defense Express част от флотилията са бойни кораби, носители на "Калибър" с общ залп от около 40 ракети. Те участват в ракетните удари към Украйна за последно през юли 2024 г. В последните месеци Русия по-рядко използва тези ракети, срещу които украинските системи за ПВО са ефективни.

Има данни, че пристанището може да се е използвало и за доставки на дронове от Иран, което прави пристанищната инфраструктура по-важна цел от корабите. Каспийско море се свързва с Азовско чрез канала "Волга - Дон", сочен за основен логистичен път за военните ( включително и за кораби от Черноморския флот, които трябваше да напуснат базата си в Севастопол след множество атаки).

Украинският военен анализатор Олександър Коваленко отбелязва още, че част от флотилията са кораби от клас "Буян" (проект 21631), фрегати "Гепард" (клас 11661), както и корвети "Каракурт" (клас 22800), които са въоръжени със собствени системи за защита с малък и среден обсег - щатните "Игла - М", предназначени именно за нисколетящи цели, но и сочената за най-модерна система "Панцир - МЕ". Въпреки тези защитни системи безпилотен самолет не само долетя до базата, но и поразява целта.

Forbes отбелязва, че този удар дълбоко в тила на руснаците може да се окаже от съществено значение за Киев. Сегашната администрация в Белия дом неохотно приема атаките на руска територия, макар и с украинско въоръжение. Идвайки на власт, Доналд Тръмп може да се окаже още по-"враждебен", още повече, че сред републиканците подкрепата за Русия е по-явна.

Изданието посочва, че украинският президент Володимир Зеленски прави "всичко по силите си", за да получи подкрепата на новоизбрания американски президент, поздравявайки го за победата. В късните часове на 6 ноември Зеленски съобщи в социалната мрежа Х (Twitter), че е провел и първия си телефонен разговор с Тръмп.

"Договорихме се да поддържаме тесен диалог и да развиваме нашето струдничество", написа още украинският президент и добавя, че "силното лидерство на САЩ е жизнено необходимо за света и постигането на справедлив мир".

I had an excellent call with President @realDonaldTrump and congratulated him on his historic landslide victory—his tremendous campaign made this result possible. I praised his family and team for their great work.

We agreed to maintain close dialogue and advance our…