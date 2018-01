Графика на деня: Най-високите небостъргачи за 2017 г.

115-етажният небостъргач Ping An Finance Center в Шънджън е най-високата сграда, построена през 2017 г. Снимка: Ping An Finance Center/CTBUH

Миналата година издигането на небостъргачи в света е достигнало нови висоти, коментира Statista. През 2017 г. са били построени 144 нови сгради с височина минимум 200 метра, включително 15 „супервисоки“ сгради от поне 300 метра, сочат данни на The Council On Tall Buildings and Urban Habitat.

Никой обаче не може да се конкурира с Китай от гледна точка на новопостроените небостъргачи, тъй като в страната са били завършени 76 сгради от поне 200 метра. САЩ, макар и на второ място, са доста по-назад със само 10 нови небостъргача. На трета позиция пък е Южна Корея с общо седем, а по-интересното е, че съседна Северна Корея е издигнала четири.

Режимът е построил четирите нови небостъргача в страната в жилищния комплекс Ryomyong в Пхенян, като най-високият е над 270 м.

Това обаче е над двойно по-малко от най-високата сграда, построена през 2017 г., чиято височина е 599 м. Това е 115-етажният небостъргач Ping An Finance Center в Шънджън, който се разполага на 459 525 кв.м площ.

Втората по височина сграда за миналата година е The Lotte World Tower в Сеул, Южна Корея, а третата – Marina 101 в Дубай.

Други графики вижте тук

По статията работиха: Виктория Тошкова, редактор Десислава Попова