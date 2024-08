Китайските автомобилни марки отчитат смесени резултати при продажбите през юли

Продажбите на електромобили на BYD отчитат най-големия си спад за последните пет месеца, отразявайки по-широката негативна тенденция на китайския пазар

Охладеното търсене на електрически превозни средства натежава върху доставките на китайските автомобилни производители през юли, като редица марки отчетоха рязък спад на месечна база, пише Bloomberg

От производителите на автомобили, които вече са представили месечни данни, Zeekr Intelligent Technology Holding Ltd., електромобилната марка на Geely Automobile Holdings Ltd., е най-силно засегната от пазарния отлив, регистрирайки 22% спад в продажбите спрямо юни до 15 655 превозни средства.

Говорител на Zeekr каза, че проверките на оборудването и ремонтите по производствените линии обикновено се насрочват за лятото.

Производствените линии на Zeekr също се настройват, за да направят няколко нови модела, добавя говорителят, изтъквайки, че целта все още е месечен производствен темп от 30 000 превозни средства месечно. Това трябва да бъде постигнато през последното тримесечие на годината.

Компанията майка Geely отчете спад на продажбите от 9,2% през юли, докато доставките на Great Wall Motor Co. се свиха с 6,9%.

Китайската асоциация на леките автомобили (CPCA) обяви миналата седмица, че продажбите на коли, използващи нов вид енергия (NEV), през юли вероятно ще останат непроменени спрямо предходния месец при 860 000 превозни средства.

По-широките продажби на дребно вероятно ще спаднат с 2,2% на годишна база до 1,73 млн. броя, посочват от индустрията, на фона на по-бавния икономически растеж и приглушените потребителски разходи.

Пекин се опитва да подкрепи продажбите на електромобили, като миналия месец заяви, че ще удвои парите за търговия с по-стари автомобили като част от по-широк пакет от 300 млрд. юана (41,4 млрд. долара) за стимулиране на потреблението.

Пазарният лидер BYD Co. остава най-продаваната автомобилна марка в Китай през юли, въпреки че продажбите на леки автомобили се повишиха само с 0,2% до 340 799 броя. Докато продажбите на плъгин хибриди скочиха до 210 799 броя благодарение на отстъпките, тези на електромобили се свиват до най-ниското си ниво от пет месеца.

При трите китайски електромобилни компании, листнати в САЩ - Nio Inc., Xpeng Inc. и Li Auto Inc. - последната се откроява, отбелязвайки 6,8% увеличение на продажбите до 51 000 превозни средства, до голяма степен поради популярността на неговите електромобили с удължен пробег.

Междувременно CPCA призна, че въведените това лято временни наказателни мита от Европейската комисия (ЕК) върху вноса на произведени в Китай електромобили притиска ръста на китайския износ на електрически модели.

„Износът на NEV в момента е изправен пред временен натиск“, признава генералният секретар на CPCA Цюи Донгшъ, цитиран от Ройтерс. „Растежът на нашия износ на NEV беше около 30-40% и сега се забави до малко над 10%, което означава, че ефектът от митата обхваща 20-30% от този растеж“, добавя той.