Nikkei: Honda и Nissan ще започнат преговори с цел сливане

Ако бъде постигнато споразумение по въпроса, обединението може да обхване и Mitsubishi Motors

Honda Motor Co. и Nissan Motor Co. се готвят да започнат преговори за възможно сливане, което в крайна сметка може да бъде разширено, за да включи Mitsubishi Motors Co., съобщава японската медия Nikkei.

Двете големи японски автомобилни компании, съответно втора и трета по големина на продажбите в Япония, планират да подпишат меморандум за разбирателство, за да обсъдят споделени дялове в ново холдингово дружество, под което комбинираната компания ще работи, съобщава Ройтерс.

Сливането ще има за цел да помогне на компаниите да се конкурират по-успешно с производители на електромобили като Tesla и с разширяващите се в глобален план китайски марки.

Миналата седмица Nissan смени отговорностите на главния финансов директор Стивън Ма, който ще оглави бизнеса на японския автомобилен концерн в Китай. Председателят на бизнеса на Nissan за Северна и Южна Америка Жереми Папен ще замени Ма като финансов директор.

Това беше поредният сигнал за сътресенията в автопроизводителя, който обяви през ноември, че съкращава хиляди работни места в глобален план и ще намали производствения си капацитет с 20%.

Миналия месец Nissan обяви, че нетната му печалба за полугодието се е свила с повече от 90% спрямо същия период на миналата година, като компанията понижи прогнозата си за годишна оперативна печалба с около 70%.

Президентът и главен изпълнителен директор на Nissan Макото Учида обяви план за съкращаване на 9000 работни места и 20% от глобалния производствен капацитет, за да намали разходите с 2,6 млрд. долара през текущата финансова година, приключваща в края на март 2025 г.

В началото на ноември Honda отчете изненадващ спад от 15% на оперативната печалба за второто фискално тримесечие, като резултатът се размина с очакванията на анализаторите, тъй като японският автомобилен концерн претърпя тежък спад на продажбите в Китай. Компанията обяви, че оперативната ѝ печалба достига 257,9 млрд. йени (1,68 млрд. долара) за периода юли-септември, отбелязвайки първия спад на печалбата на компанията на годишна база от седем тримесечия.

Малко преди това Honda съобщи, че глобалните ѝ продажби са се свили с 1,5% до 2,8 млн. автомобила през първите девет месеца на годината, тъй като 29-процентният спад в Китай и 6-процентнотно понижение в по-широкия Азиатско-Тихоокеански регион имат по-силно въздействие върху отчета от по-доброто представяне в САЩ и Япония пазари.

Honda губи позиции особено в Китай, най-големият автомобилен пазар в света, където генерира най-голяма част от приходите от 2020 г. до 2022 г.

Компанията страда от бързото пренасочване на потребителите към електрически превозни средства, хибриди и плъгин хибриди, произведени от китайски марки. Тези компании привличат местните потребители с ниски цени и богати на софтуер превозни средства.