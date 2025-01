LG Energy отчете изненадваща тримесечна загуба заради спад в търсенето на батерии

Охлаждането на пазара на електромобили удря южнокорейския производител на батерии

Производителят на батерии LG Energy Solution Ltd. отчете неочаквана загуба, тъй като охлаждането при търсенето на електрически автомобили удари продажбите му, съобщава Bloomberg.

Южнокорейската компания отчете оперативна загуба от 225,5 млрд. вона (154 млн. долара) за тримесечието, приключило на 31 декември, става ясно от предварителен отчет, публикуван в четвъртък. Резултатът изостава от очакваната от анализатори печалба от 16,4 млрд. вона.

Продажбите на LG Energy спадат с 19% на годишна база до 6,45 трлн. вона.

Акциите на компанията поевтиняха с 4% на борсата в Сеул след публикуването на отчета, като това е най-големия ценови спад за LG Energy в рамките на деня от 20 декември.

В САЩ General Motors Co., основен клиент на LG, закри бизнеса си с автономни автомобили Cruise месеци след като понижи целите си за производство на електромобили. В Европа автопроизводителите се борят със слабото търсене на електромобили поради по-високите разходи за живот и премахването на субсидиите в някои страни.

BMW AG и Mercedes-Benz Group AG преконфигурират ръководството заради нарастващата конкуренция в лицето на Китай и слабите продажби на електромобили.

Американските производители изглежда са коригирали инвентара си от електромобили и са намалили поръчките за батерии, изтъква Парк Джин-су, анализатор в базираната в Сеул Shinyoung Securities Co. Търсенето на батерии от GM ще бъде по-слабо от очакваното, коментират от своя страна анализатори от NH Investment & Securities Co.

Цените на батериите паднаха с 20% през 2024 г. поради значителния свръхкапацитет, изчислява BloombergNEF. Производителите на батерии предложиха много ниски цени, за да победят конкуренцията и да спечелят пазарен дял.

LG държи 11,2% от световния пазар на батерии за електромобили през третото тримесечие, докато китайските Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) и BYD Co. могат да се похвалят общо с около 52%, сочат данни на SNE Research.

Китайските фирми засилват присъствието си, тъй като техните базирани на желязо клетки заменят базираните на никел батерии, в които LG има предимство.

Южнокорейските производители на батерии, които планират да инвестират най-малко 54 млрд. долара в САЩ, се притесняват от предстоящия план на президента Доналд Тръмп да прекрати инициативите за електромобили. Те също така очакват устойчиви геополитически рискове на фона на технологичната война между САЩ и Китай, след като азиатската страна обяви по-строг контрол върху износа на технология за батерии, което може да наруши глобалните вериги на доставки на електромобилите.

LG Energy е изправена пред „много предизвикателна бизнес среда“ тази година, признава главният изпълнителен директор Ким Дон-мюн в новогодишното си изявление, добавяйки, че електромобилната индустрия ще се възстанови след 2026 г.