Стремежът на Китай да замени старите автомобили среща съмненията на анализаторите

По-щедрият стимул показва предизвикателствата в лицето на охладеното вътрешно потребление и неефективността на предишните подобни планове, изтъква Morgan Stanley

Производителите на електрически превозни средства приветстваха решението на Китай да удвои паричните помощи за размяна на автомобили с двигател с вътрешно горене, докато някои анализатори изразиха съмнение относно способността на Пекин да стимулира потребителското търсене за големи покупки, пише Bloomberg.

Еднократната отстъпка за търговия със стари автомобили с двигатели с вътрешно горене или електромобили, регистрирани преди април 2018 г., за нови одобрени от схемата модели беше удвоена до 20 000 юана (2800 долара), информират агенциите за финансово и икономическо планиране на Китай - част от пакет за милиарди юана за стимулиране на продажбите на потребителски стоки.

Zhejiang Geely Holding Group Co., един от най-големите частни производители на автомобили в Китай, заяви, че подкрепя всички мерки за премахване на по-старите неефективни превозни средства от пътищата и увеличаване на приемането на нови автомобили с екологично задвижване.

Акаунтите в социалните платформи на дилърите на Geely, Tesla Inc. и BYD Co. също публикуваха видеоклипове, насърчаващи купувачите да се възползват от увеличената субсидия. Плъгин хибридният седан Qin Plus, който се предлага на цена от 79 800 юана, сега ще струва едва 59 800 юана след приспадане на отстъпката, изтъква дилър на BYD.

Появяват се обаче въпроси относно ефективността на плана в момент, в който много автомобилни производители в Китай се сблъскват със затруднения.

Анализаторите на Morgan Stanley пишат, че по-щедрият стимул за търговия потвърждава отново ангажимента на правителството да засили търсенето на автомобили, но също така показва предизвикателствата в лицето на охладеното вътрешно потребление и неефективността на предишните подобни планове за стимулиране на потребителите.

Все още съществуват опасения относно желанието на хората да харчат повече за големи потребителски артикули като автомобили, пишат анализаторите.

Стойността на свързаното с автомобилите потребление на дребно в Китай през първото полугодие възлиза на около 2,3 трлн. юана, спад от 1,1% на годишна база. Разходите за продажба на автомобили на дребно през юни от 437 млрд. юана са с 6,2% по-ниски спрямо юни 2023 г., показват данните на Националното статистическо бюро на Китай.

Въпреки че производителите на автомобили се борят с охладеното търсене навсякъде по света, проблемът, поне за няколко чуждестранни производители на автомобили, е особено остър в Китай, където много често местните марки печелят портфейлите на потребителите.

Японската Nissan Motor Co. коригира в посока надолу прогнозата си за оперативна печалба в четвъртък, след като през юни закри завод в Китай.

Главният изпълнителен директор Макото Учида каза, че вижда малък шанс ситуацията на компанията в Китай да се подобри в близко бъдеще. „Това е много предизвикателна ситуация на китайския пазар в момента“, предупреждава той. „Местните компании пускат нови електромобили на всеки три месеца“.