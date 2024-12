Неприязънта на Тръмп към електромобилите заплашва инвестиции за 54 млрд. долара

Заплахите от отмяна на електромобилните субсидии при новата президентска администрация хвърлят сянка върху плановете на южнокорейските производители на батерии

Южнокорейските компании преразглеждат своя инвестиционен план на стойност 54 млрд. долара за изграждане на заводи за батерии за електрически превозни средства в САЩ поради опасения, че новоизбраният президент Доналд Тръмп може да отмени данъчните стимули в сектора, пише Bloomberg.

Някои южнокорейски компании забавят или преустановяват всяко текущо строителство на заводи, загрижени относно охладеното търсене на електромобили и относно това какво ще направи Тръмп по време на втория си мандат в Белия дом.

Posco Future M, която произвежда катоди за General Motors Co., заяви през септември, че забавя завършването на своя завод в Квебек поради неблагоприятни условия.

Въпреки че компаниите все още не са предприели конкретни действия, много от тях са „разтревожени“ от това до каква степен Тръмп ще намали правителствените стимули за пазара на електромобили, коментира Кени Ким, главен изпълнителен директор на консултантската фирка SNE Research.

Тръмп отдавна критикува усилията на президента Джо Байдън да субсидира електромобилите чрез своя Закон за намаляване на инфлацията (IRA). Новата президентска администрация се стреми да понижи изискванията за горивна ефективност и може да премахне ключовия потребителски данъчен стимул, който достига 7500 долара.

Прекратяването на федералната помощ в размер на стотици милиарди долари под формата на субсидии, данъчни облекчения и други стимули, би застрашило десетки хиляди работни места в САЩ и би отменило години на работа по изместването на глобалната верига на доставки на електромобили далеч от Китай. Това може също така да удари печалбите на южнокорейските фирми, ключови партньори на САЩ в усилията за намаляване на зависимостта от китайските доставчици, в момент, когато те вече трябва да се справят с по-слабото търсене на електромобили и падащите цени на батериите.

„Обръщаме внимание на всяка една дума на Тръмп“ относно електромобилите, признава Ким Бьон Хюн, главен изпълнителен директор на Ecopro Materials Co., доставчик на прекурсорни материали за електромобилни батерии, използвани от Ford Motor Co. и General Motors Co.

Миналата седмица администрацията на Байдън предложи 7,5 млрд. долара в подкрепа на съвместното предприятие между Samsung SDI Co. и Stellantis NV за създаване на заводи за батерийни клетки в Индиана. Екипът по прехода между администрациите на Тръмп обаче бързо постави предложението под въпрос. Вивек Рамасвами, един от двамата номинирани съпредседатели на бъдещия отдел на Тръмп за правителствена ефективност, посочи, че тази помощ предстои да бъде анализирана.

Трите най-големи производители на батерии в Южна Корея – Samsung SDI, LG Energy Solution и SK On Co. – обявиха план за изграждане на 15 завода за батерии в САЩ, най-агресивната инвестиция сред страните-лидери при производството на батерии (Китай, Япония и Южна Корея).

Плановете за изграждане на половината южнокорейски заводи бяха обявени след подписването на IRA през 2022 г., като компаниите, ангажирани с тях, обещаващ да създадат общо над 20 000 работни места, разположени до голяма степен в така наречения „Пояс на батериите “, който се простира от Мичиган през Охайо и Кентъки до Джорджия.

„Южна Корея допринесе за създаването на работни места и инвестиции в северните централни щати“, известни като Ръждивия пояс, коментира Парк Тае Сун, вицепрезидент на Южнокорейската асоциация на индустрията за батерии.