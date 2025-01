Ролята на CATL при батериите подчертава рисковете пред глобалния пазар

Добавянето на компанията в черния списък на Пентагона е удар върху репутацията ѝ и повдига въпроси сред нейните клиенти

Трудно е да се надценява влиянието на Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) на световния пазар на електрически автомобили.

Китайският концерн се нарежда сред най-големите компании, базирани в азиатската страна, които попадат в черния списък на Пентагона. Но широкото му присъствие във веригите на доставка на автомобили има потенциала да разтърси сериозно световната автомобилна индустрия, ако автомобилните производители трябва да намерят алтернатива на неговите продукти, пише Bloomberg.

Приблизително една на всеки три електрически коли по света е оборудвана с батерия на CATL. Като доминиращ доставчик в индустрията, не е чудно, че някои индустриални представители може да се почувстват застрашени, тъй като CATL отново попада под светлината на прожекторите на фона на твърденията на Министерството на отбраната на САЩ за предполагаеми връзки между производителя и китайската армия.

Сред другите компании, които влизат в този списък, изпъква Tencent Holdings Ltd.

Въпреки че този маркер засяга единствено способността на дадена компания да доставя на американската армия, цялостните ефекти са трудни за оценка.

Основните клиенти на CATL. Графика: Bloomberg

CATL доставя на някои от най-големите играчи на пазара на електромобили, включително на Tesla Inc., Ford Motor Co., Volkswagen AG, Stellantis NV и Honda Motor Co.

В изявление CATL посочва, че е „грешка от страна на Министерството на отбраната на САЩ да включи CATL в списък на китайски военни компании, опериращи“ в САЩ. Концернът добавя, че освен това не участва в никакви военни дейности.

Коментарите на Министерството на отбраната следват настояването на някои републикански политици правителството на САЩ да добави CATL към своя черен списък през август миналата година.

Най-големите производители на електромобилни батерии. Графика: Bloomberg

Пазарният дял на CATL през 2024 г. достига около 37%, осигурявайки си значителна преднина пред втория в подреждането – най-продаваната автомобилна компания в Китай, BYD Co., която държи 17%. Двете компании са отговорни за над половината електромобилни батерии, които се предлагат на световния пазар.

Добавянето в черния списък на Вашингтон се случва в неудобен за CATL момент, тъй като компанията се готви да реализира второ първично публично предлагане в Хонконг по-късно тази година, очаквайки да набере поне 5 млрд. долара.

Citibank отбеляза големия принос на компанията към пазара на електромобили в САЩ, като казва, че 4% от общите ѝ доставки на електромобилни батерии през 2023 г. са били насочени към тази страна. Други 35% от продажбите на стационарни батерии за съхранение на енергия на CATL са били реализирани в САЩ.

Миналата година Duke Energy Corp. обяви, че планира постепенно да премахне батериите за съхранение на енергия, доставяни от CATL, в една от най-големите бази на морската пехота в САЩ.