Въпреки войните на Израел икономиката и финансовите пазари са в разцвет

През април централната банка на Израел намали прогнозата си за икономически растеж за тази година, позовавайки се на военните действия в Близкия изток, пише CNBC в материал. Но, забележително за страна, която е в ефективно военно положение от почти три години, централната банка все още очаква икономиката да нарасне с 3,8% през 2026 г., дори след понижаването на прогнозата с 1,4 процентни пункта.

А управителят на банката Амир Ярон заяви пред CNBC на 16 април, че ако конфликтите в региона бъдат разрешени, икономиката на Израел може да се възстанови до ръст от 5,5% през следващата година.

Международният валутен фонд (МВФ) прогнозира, че икономиката на Израел ще нарасне с 3,5% тази година в сравнение с 2,3% за САЩ и 1,3% за ЕС. Това също означава, че брутният вътрешен продукт (БВП) на Израел се очаква да надмине всички страни от Г-7 през 2026 г. Следващата година МВФ очаква от Израел да отбележи икономически растеж от 4,4%, продължавайки да надминава много големи развити икономики.

Израел има много по-малко съотношение на дълга към БВП в сравнение с редица развити държави, като от МВФ прогнозират 69,8% тази година. макар това да е леко увеличение спрямо миналата година, то е далеч под дела на Г-7 от 123,7%.

Безработицата в страната също е нараснала леко до 3,2% през март, но остава под тази в САЩ от 4,3% и в еврозоната от 6,2%.

Междувременно инфлацията се задържа стабилна през двата месеца от началото на войната в Иран, като леко се забавя до 1,9% през март, докато покачващите се цени на петрола доведоха до по-високи разходи в САЩ, ЕС и Великобритания. Целевият диапазон на инфлация в Израел е от 1% до 3%.

Страната поде продължителен конфликт в Газа след нападението на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г. Израел участва в ударите срещу Иран със САЩ на 28 февруари и се сражава с иранската прокси групировка „Хизбула“ в съседен Ливан. Страната бе обект и на удари и от йеменските хути.

„Износът на високотехнологични стоки и услуги е основният фактор зад последните две десетилетия силен растеж и създаване на богатство, но икономиката е нараснала силно и в други области, включително разработването на газови ресурси и износа на отбранителна продукция“, коментира Керен Узиел, старши анализатор в Economist Intelligence Unit, каза пред CNBC.

„През 2025 г. Израел регистрира двете си най-големи сделки с чуждестранни инвестиции, и двете в областта на киберсигурността: покупката на Wiz от Google за 32 млрд. долара и покупката на CyberArk от Palo Alto Networks за 25 млрд. долара, като и двете бяха финализирани през март 2026 г.“, допълва тя.

По думите на Узиел демографските данни на Израел също са благоприятни, като средният ръст на населението е близо 2% годишно през по-голямата част от последните две десетилетия.

Ако прекратяването на огъня продължи – макар и крехко – Узиел и екипът ѝ очакват сравнително стабилно възстановяване до средата на годината и разширяване на икономиката като цяло с около 3% през 2026 г.

„Ниската безработица, силното външно търсене на израелски технологични стоки и услуги и износ на отбранителна техника, стабилните международни инвестиции в технологии и неочакваните печалби за домакинствата – особено за тези с по-високи доходи – от реализирането на няколко големи инвестиционни сделки ще стимулират растежа“, каза тя.

Прогнозата ѝ е енергийният сектор също да стане обект на значителни инвестиции през 2026-2027 г., както при възобновяемите източници за вътрешна употреба, така и при производствения и износен капацитет в сектора на природния газ.

Въпреки всичко икономиката на Израел започва да усеща ефектите от войната с Иран, според Жоао Гомес, професор по финанси в бизнес училището „Уортън“ към Университета на Пенсилвания. Това важи особено при недостига на работна ръка сред хората в пикова възраст, които са били мобилизирани във войната, и по-слабите потребителски разходи заради притеснения за сигурността. Туризмът също е силно засегнат, добавя той, което допълнително натежава върху растежа и приходите на държавата.

Според него дългосрочното икономическо въздействие ще зависи до голяма степен от естеството на евентуалното мирно споразумение в Близкия изток и от това как се възприема сигурност на Израел.

„Държавният дълг се е увеличил значително и ще изисква фискална корекция, но остава управляем, при условие че Израел може да осигури мирна рамка, която позволява значително и устойчиво намаляване на разходите за отбрана [и] запазва доверието на чуждестранните инвеститори и своята база от таланти“, каза още Гомес пред CNBC по имейл.

Според него при липса на успешно мирно споразумение перспективите пред Израел стават по-предизвикателни, като рисковете включват отлив на капитали, отслабване на валутата и най-вероятно инфлация.

И според Узиел въпреки силния макроикономически фон се очаква войната да се отрази на различни аспекти от икономиката на Израел, като тя прогнозира възможно значително свиване на потребителската активност през март-април (обикновено пиков празничен сезон).

Представянето на пазара

Наред с растежа на икономиката, капиталовите пазари на Израел също са отбелязали приток на средства, според Карън Швок, основател и главен изпълнителен директор на Lucid Investments, базиран в Тел Авив.

От началото на годината индексът Tel Aviv 35 се е увеличил с около 20%, надграждайки ралито си от 51,6% през 2025 г. В хода на двумесечната война с Иран индексът е прибавил около 1%. По-широкият индекс Tel Aviv 125 е нараснал с повече от 17% от началото на годината.

В същото време израелският шекел е поскъпнал с близо 7% спрямо щатския долар от началото на годината, добавяйки около 4% от началото на войната досега, дори и когато инвеститорите се завръщаха към американската валута.

Представянето на Tel Aviv 35 от началото на годината го поставя далеч пред множество основни конкуренти на развитите пазари, включително и трите основни индекса на Wall Street.

„Пазарите не само са устойчиви, но и са забележително силни. Това е истинска промяна от шок, бих казала, към нормализиране“, посочва Швок, според която чуждестранните инвеститори представляват значителен и нарастващ дял от търговската активност в Израел.

„Определено виждаме чуждестранен капитал, който се завръща на местния пазар“, добавя тя, като уточнява, че притокът на капитал е концентриран в технологичния, финансовия и свързания с отбраната сектор.

Според нея силният икономически растеж, демографските данни и сключването на големи корпоративни сделки са икономически двигатели и очаква бумът при отбраната да продължи през следващите години, тъй като страната си осигурява договори в чужбина.

Швок добавя още, че поведението на инвеститорите „структурно се е променило“. „Има по-голям акцент върху ликвидността [и] по-географската диверсификация. Мисля, че [има и] международна тенденция да не се фокусираме през цялото време върху геополитическия риск“, допълва още