Защо тлее напрежение между Китай и Япония?

Китай и Япония са две от най-силните държави в Азия и най-големите търговски партньори в региона. Но векове на силно съперничество означават, че икономическото им сближаване никога не може да се приема за даденост, пише Bloomberg.

Редица проблеми продължават да тлеят между двете страни, включително засилената китайска военна активност около спорен островен архипелаг, търговски ограничения и опасения за мира и стабилността в Тайванския проток.

Напрежението ескалира през ноември, след като новият японски премиер Санае Такаичи заяви, че ако Китай се опита да завладее Тайван със сила, това може да представлява „ситуация, застрашаваща оцеляването“ на Япония - сценарий, който би позволил на Токио да разположи там армията си, включително съвместно със САЩ. Пекин обвини Такаичи в намеса във вътрешните му работи и поиска оттегляне на думите ѝ, но Токио защити позицията си.

Впоследствие Пекин предупреди китайските граждани да избягват пътувания до Япония, а държавните медии съобщиха, че страната е „напълно подготвена за съществено ответно действие.“ Публикации в медиите намекнаха за възможни мерки като санкции срещу Япония, прекъсване на икономически, дипломатически и военни връзки, както и ограничения върху търговията.

Каква е историята на отношенията между Япония и Китай?

Китай и Япония от векове са доминиращи политически и културни сили в Североизточна Азия. Те са си повлияли взаимно върху езика, икономическото развитие и кулинарните традиции. Търговията между тях се засилва от края на XIX век, но едновременно с това се увеличават и политическите кризи, довели до поредица въоръжени конфликти.

През този период Япония нахлува и анексира части от Китай, а от 30-те години до края на Втората световна война Японската императорска армия провежда брутални операции там, включително масовото избиване в Нанкин. Тези събития, както и продължаващите териториални спорове, продължават да хвърлят сянка върху отношенията между двете страни.

Какво поражда напрежението между Китай и Япония днес?

Териториалните спорове остават едни от най-големите огнища на напрежение. И двете страни претендират за група острови в Източнокитайско море - известни като Сенкаку в Япония и Дяоюй в Китай - с площ около 7 кв. км.

Китай изпраща свои брегови охранителни и държавни кораби в района почти ежедневно от 2012 г., когато тогавашният японски премиер Йошихико Нода национализира част от островите. Броят на китайските кораби, навлизащи в зоната, достигна рекорд през 2024 г. Двете страни имат и конкуриращи се претенции към близко газово находище.

Усилващата се китайска военна мощ е друг източник на тревога за Токио. Президентът Си Дзинпин е удвоил военните разходи на Китай от 2013 г. насам. Японската „Бяла книга за отбрана“ за 2025 г. споменава Китай над 1000 пъти, определяйки държавата като „най-голямото стратегическо предизвикателство.“

В отговор Япония разширява собствените си военни способности. Петгодишната програма за отбрана, стартирана през 2022 г., ще струва 43 трлн. йени (273 млрд. долара), с което военният бюджет се увеличава до 2% от брутния вътрешен продукт (БВП). Такаичи ускорява плановете за постигане на тази цел с една година. Китай обвинява Япония, че не е научила уроците от историята и се връща към милитаризма.

През 2024 г. китайски военен самолет навлезе в японското въздушно пространство за първи път. Китай заяви и че японски разрушител е навлязъл в негови води. През юни 2025 г. Токио съобщи, че е наблюдавала два китайски самолетоносача и придружаващи кораби, опериращи близо до отдалечени японски острови.

Японските власти са разтревожени и от разширяващите се военни връзки между Китай и Русия, включително и от съвместните учения край Япония.

Каква е ролята на Тайван?

Китай смята Тайван за своя територия и все така изразява амбицията си да си го върне - при нужда и със сила. Япония няма официални дипломатически отношения с Тайван, но се противопоставя на всякакви едностранни промени в статуса на територията и настоява, че въпросите в Тайванския проток трябва да се решават мирно.

Опасенията на Япония произтичат от географията: Тайван е на по-малко от 100 км от най-близкия японски остров Йонагуни. Това подчертава колко бързо конфликт може да засегне Япония.

Междувременно китайски военни и брегови кораби все по-често навлизат в зоната около Сенкаку/Дяоюй. Китайски балистични ракети паднаха в Японската изключителна икономическа зона през 2022 г., когато Пекин проведе едно от най-големите си учения край Тайван за десетилетия.

Какви са търговските отношения между Китай и Япония?

От края на 70-те години, когато Китай започна да отваря пазарите си, японски компании като Panasonic и Toyota създадоха производствени бази там. Япония се възползва и от по-евтината работна ръка.

Днес Китай е най-големият търговски партньор на Япония, а за Китай Япония е вторият най-важен след САЩ. Но отношенията се променят бързо. Китайски фирми започват да конкурират японските в сектори с висока добавена стойност като автомобили и електроника. Все по-често Япония продава на Китай компоненти, а не готови продукти.

Китайски марки като Shein се разширяват в Япония, а производители на електромобили като BYD стават сериозен конкурент на японските автомобилни компании. Някои японски компании като Mitsubishi Motors вече се изтеглят или свиват операциите си в Китай.

Японските инвестиции в Китай също спадат. Бизнес средата е непредсказуема, допълнително затруднена от новите китайски закони за контраразузнаване. Задържането на няколко японски граждани в последните години засили тревогите.

Освен това японски технологични компании като Tokyo Electron и Nikon бяха ударени от американски ограничения върху износа на оборудване за най-напредналите чипове.

Какъв е рискът, ако напрежението между Китай и Япония се засили?

През октомври Санае Такаичи се срещна със Си Дзинпин, като двамата се договориха да укрепят икономическите и търговските връзки и да насърчат туристически визи. Сега този напредък е изложен на риск. Пекин вече предупреди китайските студенти и туристи да избягват Япония. Хонконг също издаде предупреждения за пътуване.

За Япония залогът е огромен: милиони китайски туристи - около една четвърт от всички посетители годишно - може да спрат да идват. Те са и най-осезаемо харчещите - 27% от 2,1 трлн. йени (13,6 млрд. долара) туристически разходи миналото тримесечие. Китайците са и най-голямата група чуждестранни студенти в Япония - над 123 хил., или 36,7% през 2024 г.

Спорът може да нанесе щети и на бизнеса между двете страни. Макар броят на японските компании, които планират разширяване в Китай и Хонконг, да е рекордно нисък, Китай остава ключов пазар за японски машини, автомобили и химикали. А Япония е важен доставчик на високотехнологично оборудване, което Китай не може да произвежда сам.

Китай неведнъж е показвал, че е готов да използва икономически ответни мерки. През 2012 г. напрежението заради островите доведе до бойкот на японски стоки, който продължи месеци и наруши търговията.