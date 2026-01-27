Швеция може да тръгне отново по пътя към еврото след септември

Швеция може да стане следващата страна, която да тръгне по пътя към приемане на еврото, ако управляващите дясноцентристи в Стокхолм останат на власт и след изборите през септември.

Финансовият министър Елизабет Свантесон заяви, че ще започне проучване на ползите и негативите от приемането на еврото, ако партията ѝ остане на власт, съобщава Bloomberg.

„Необходим е подробен анализ на предимствата и недостатъците, не на последно място и в светлината на ситуацията със сигурността, в която се намираме в момента“, заяви Свантесон по време на парламентарен дебат във вторник.

Коментарите на финансовия министър предполагат, че въпросът за отказ от кроната отново влиза под светлината на прожекторите след над две десетилетия в сенките. Шведите гласуваха против единната валута по време на референдум през 2003 г., като оттогава няма много дебати по въпроса.

Около 32% от шведите подкрепят преминаването към евро, докато 49,5% са против, според проучване от миналата година на шведската статистика.

В допълнение към необходимостта да надвие общественото мнение промяната на валутата в страната ще трябва да се справи и с други сериозни предизвикателства. Само законодателите от по-малките Либерална и Центристка партия заявиха, че са в подкрепа на такава промяна по време на дебатите в парламента.

Самата Свантесон заяви, че вижда и преимущества, и недостатъци, докато Микаел Дамберг от групата на социалдемократите подчерта, че партията му в момента не призовава за приемане на еврото.

Представители на Зелената и Лявата партия, както и на Шведските демократи заявиха, че са против подобен ход.