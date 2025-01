САЩ наложиха санкции на сръбската NIS Petrol и "Газпом Нефт"

САЩ наложи най-агресивния си пакет със санкции срещу Русия заради войната в Украйна, съобщава Bloomberg. В него влязоха ограничителни мерки срещу две от големите руски петролни компании - "Газпром Нефт" и "Сургутнефтегаз", която е оператор на 183 танкера, съобщава Ройтерс. Тези кораби се ползват за превоза на руски и ирански петрол.

В списъка попадна и едно от дъщерните дружества на "Газпром" на Балканите - сръбската NIS Petrol.

Вашингтон въвежда санкции и срещу директора на"Росатом" Алексей Лихачов.

Според анализатори това вероятно е един от последните жестове на отиващата си администрация на Джо Байдън, която ще бъде използвана като коз от новоизбрания президент Доналд Тръмп и лост в мирните преговори с руския президент Владимир Путин. Дори и да не споделя политиката на своя предшественик, много малко вероятно е Тръмп да отмени всички ограничения още в първия ден от встъпването си в длъжност (20 януари).

В социалната мрежа X украинският президент Володимир Зеленски приветства решението и посочи, че то действително ще се отрази на Москва и ще намали приходите, които Кремъл използва за войната в Украйна.

I am grateful to @POTUS, his administration, and the entire American people for today’s announcement of a new sanctions package targeting over 400 entities linked to Russia’s energy sector. The bipartisan support of the United States truly matters, and we feel it deeply.

These…