Цената на петрола се върна до нивата отпреди войната на САЩ с Иран*

Цените на петрола продължават спада си в четвъртък до нива, близки до наблюдаваните за последно преди началото на войната в Иран, тъй като очакванията за нарастващо предлагане от Близкия изток надделяват над опасенията относно търсенето, съобщава Ройтерс.

Фючърсите върху сорта Брент с доставка през август поевтиняват с 91 цента, или 1,23%, до 72,96 долара за барел, а върху американския суров петрол WTI – с 90 цента, или 1,28%, до 69,44 долара за барел.

И двата контракта достигнаха най-ниските си нива от 27 февруари.

Фючърсите върху сорта Брент за август се търгуваше на по-ниска цена от септемврийския, който се котираше на 73,59 долара – сигнал за изобилие на краткосрочното предлагане.

„Скоростта на този спад изненада мнозина, тъй като пазарите отразяват в цените много по-бързото възстановяване на доставките от Близкия изток, отколкото повечето очакваха само преди две седмици“, заяви в бележка анализаторът от IG Тони Сикамор.

В сряда цената на сорта Брент спадна с повече от 3 долара, след като опасенията относно предлагането отслабнаха, а WTI също затвори с ценово понижение от почти 3 долара.

Министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт заяви в сряда на форум, че потоците през Ормузкия проток са близки до нивата отпреди началото на войната с Иран, посочвайки, че през последните 24 часа през пролива са преминали поне 20 млн. барела. Той добави, че възстановяването на пълната нормалност ще отнеме няколко седмици, тъй като проливът трябва да бъде разминиран.

Нарастващото предлагане от Близкия изток, заедно с очакванията, че Иран ще увеличи продажбите си след временно облекчаване на американските санкции, доведе до понижение на цените на физическите пратки суров петрол по целия свят.

Първоначалното споразумение от миналата седмица за прекратяване на войната между САЩ, Израел и Иран, която започна на 28 февруари, позволи възобновяването на трафика през пролива.

Споразумението предвижда 60-дневен период за преговори по по-трудните въпроси, включително ядрената програма на Иран. Райт заяви, че петролът ще продължи да преминава през пролива, дори ако споразумението не се задържи, и че Иран няма да може да го затвори отново.

В сряда Оман откри временни маршрути, за да улесни отплаването на танкерите от Ормузкия проток, като Международната морска организация и оманските власти координират движението. Министър-председателят на Катар посети Оман за преговори относно започването на преговори с Иран, Ирак и държавите от Персийския залив за бъдещото управление на пролива.

Анализаторите от Macquarie очакват цените на петрола да се нормализират бързо до нивата от преди войната, след като веригите за доставки се адаптират и Ормузкият проток бъде отворен отново.

Те прогнозират, че цените на сортовете Брент и WTI ще достигнат средно съответно 67 и 62 долара за барел през третото тримесечие, което е понижение спрямо средните стойности от второто тримесечие от 94 и 87 долара за барел.

Общите запаси от суров петрол в САЩ миналата седмица достигнаха най-ниското си ниво от 1984 г. насам, съобщи в сряда Агенцията за енергийна информация (EIA), като това се дължи на силното търсене от рафинериите и на освобождаването на петрол от правителствените резерви. Пазарите обаче изглеждаха незасегнати от данните на EIA, тъй като търговците се фокусираха върху Ормузкия проток.