Коментарите на Джанет Йелън за банките подкрепят оптимизма на Wall Street*

Акциите на регионалните банки повеждат ръстовете, книжата на First Republic поскъпват с над 38%

Коментарите на финансовия министър на САЩ Джанет Йелън относно банковата система затвърждават оптимизма сред инвеститорите на Wall Street, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average напредва с 0,74% до 32 482,16 пункта.

Широкият измерител S&P 500 отчита ръст от 0,78 на сто до 3982,31 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite се повишава с 0,69% до 11 755,78 пункта.

Акциите на регионалните банки повеждат ръстовете, като най-значително увеличение записва цената на книжата на First Republic – 38,83%. Акциите на U.S. Bancorp. и Truist Financial Corp. поскъпват съответно със 7,7% и 5 на сто.

Пазарите реагират на коментарите на Йелън, която заяви по-рано във вторник, че банковата система на САЩ се стабилизира след решителните действия от страна на регулаторите, но могат да са оправдани по-нататъшни стъпки за защита на вложителите в банките, ако по-малките институции страдат от теглене на депозити, което да заплаши от още по-голям зараза в сектора.

Йелън също така посочи, че стъпките на правителството, предприети през последните дни за защита на незастрахованите депозити в двете фалирали банки - Silicon Valley Bank и Signature Bank - и създаване на нови механизми за ликвидност на Федералния резерв, са показали "решителен ангажимент да се предприемат необходимите стъпки, за да се гарантира, че спестяванията на вложителите и банковата система остават в безопасност".

Междувременно инвеститорите следят развитието на ситуацията около швейцарската банка Credit Suisse, която ще бъде придобита от конкурента си UBS за 3 млрд. швейцарски франка (3,2 млрд. долара). Очаква се спасяването на закъсалия кредитор да доведе до съкращения на десетки хиляди работни места, като финансовият сектор на Швейцария вече се подготвя за тежък удар от придобиването. Вътрешният бизнес на Credit Suisse и нейната инвестиционна банка, които общо имат над 30 хил. служители, се очаква да понесат тежестта на съкращенията, твърдят източници, запознати с плановете на UBS.

Основните щатски борсови индекси в началото на редовната сесия във вторник (21 март).

„Играта се промени през последния месец поради ситуацията при банките, така че смятам, че това е едно от нещата, които (Фед) ще трябва да обмисли“, коментира Брайън Прайс от Commonwealth Financial Network.

Сега инвеститорите очакват забавяне на темпа на затягане на паричната политика от страна на Федералния резерв в светлината на банковата криза. Според инструмента FedWatch на CME Group трейдърите сега оценяват шанса за повишаване на лихвите с 25 базисни пункта на 83%, когато Фед приключи двудневното си заседание в сряда. Вероятността за пауза при лихвените увеличения е 16,6%.

При големите банки акциите на JPMorgan Chase, Bank of America и Wells Fargo поскъпват съответно с 2,7%, 3,8 на сто и 3,5 на сто.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски ДЦК расте съответно до 3,541% и 3,703 на сто.

Доларовият индекс записва спад от 0,16% в стойността си спрямо кошница от конкурентни валути до 103,12 пункта.

На петролните пазари цената на сорта Брент се увеличава с 0,7 на сто до 74,31 долара за барел. Тази на американския лек суров петрол WTI отчита ръст от 1,05% до 68,35 долара за барел.

Златото поевтинява с 0,78% до 1967,3 долара за тройунция.

*Информацията е актуална към 16:45 ч. българско време.