Nasdaq се опитва да се възстанови след най-лошия си ден от 2022 г. насам*

Акциите на Beyond Meat поевтиняват с около 9,5%

Технологичният измерител Nasdaq Composite се покачва в четвъртък, като се опитва да се възстанови след най-лошата си сесия от 2022 г. насам, предава CNBC.

Той се повишава с 0,5%, докато широкият пазарен показател S&P 500 напредва с 0,3%. Индексът на сините чипове Dow Jones се понижава с 37 пункта, или 0,1 на сто.

Тези движения идват, след като в сряда Nasdaq се срина с 2,8% в най-лошия си ден от декември 2022 г. насам, затваряйки под 18 000 пункта за първи път от 1 юли.

Интересът на Wall Street към акциите на основните играчи в областта на изкуствения интелект отслабва, като нарастващата вероятност за намаляване на лихвените проценти от страна на Фед през септември засилва оптимизма на по-широкия пазар.

През последните дни това помогна особено много на акциите на компаниите с малка пазарна капитализация. Това обяснява и защо фокусираният върху по-малките компании показател Russell 2000 скочи с повече от 8% през последните пет борсови сесии, докато Nasdaq се понижи с над 3% за същия период.

В сряда бе и първата сесия от 2001 г. насам, в която технологичният измерител отбеляза загуба, надхвърляща 2,5%, докато индексът на сините чипове Dow регистрира печалба.

На този фон акциите на Discover Financial поскъпват с 2%, след като резултатите на компанията за второто тримесечие надхвърлиха очакванията на икономистите. Тези на Beyond Meat пък поевтиняват с около 9,5%, след като The Wall Street Journal съобщи, че компанията за производство на заместители на месото започва дискусии за преструктуриране на баланса си.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,172%, а тази по 30-годишните - до 4,392%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,16% до 103,92 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 0,09% до 85 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI поскъпват с 0,02% до 80,87 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,07 на сто и се търгува на цена от 2461,7 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 17:00 ч. българско време.