Всички залози са в игра: пазарите за прогнози са в невиждан възход

Вълна от антиправителствени протести заля Иран този месец, доведе до жертви сред цивилното население и накара президента на САЩ Доналд Тръмп да намекне, че обмисля военна намеса. По някакъв начин това се превърна и във възможност за залагане, пише The New York Times.

В популярните платформи Polymarket и Kalshi любители прогностици залагаха милиони долари за съдбата на върховния лидер на Иран, спекулирайки по същия начин, по който футболен фен би заложил за бъдещето на треньора на някой отбор.

Polymarket и Kalshi са пазари за прогнози - сайтове, в които хората могат да залагат на практически всичко: от изхода на спортен мач или избори до датата на сватбата на Тейлър Суифт.

Някога нишов феномен, платформите първоначално бяха възприети от хора, които искаха да залагат за президентските избори. Днес пазарите за прогнози са навсякъде с неизбежно присъствие в американската политика и култура.

Същия уикенд, в който Тръмп обмисляше намеса в Иран, коефициентите на Polymarket бяха показани в телевизионното излъчване на наградите „Златен глобус“. Големи медийни компании, включително CNN, CNBC и The Wall Street Journal, обявиха партньорства с пазари за прогнози и интегрираха данните от платформите в новинарските си репортажи.

Потокът от пари към тези платформи рязко нарасна. През декември на Kalshi и Polymarket са били изтъргувани почти 12 млрд. долара - ръст от над 400% спрямо година по-рано, според данни на инвестиционната банка Piper Sandler. Миналата година компаниите набраха милиарди от инвеститори, което ги превърна в едни от най-обещаващите стартъпи в технологичния сектор. Те споделят и връзка със семейството на Тръмп: Доналд Тръмп-младши, най-големият син на президента, е съветник и на двете фирми.

Възходът на пазарите за прогнози създаде нови рискове и породи страхове от разпространението на хазарта. В продължение на десетилетия спортните залагания бяха до голяма степен забранени в Съединените щати, докато през 2018 г. Върховният съд не постанови, че федералната забрана е противоконституционна.

Сайтовете пораждат и опасения за пазарни манипулации и търговия с вътрешна информация. Часове преди американските военни да заловят президента на Венецуела Николас Мадуро, анонимен потребител в Polymarket заложи десетки хиляди долари, че Мадуро ще бъде свален, което подхрани спекулации, че държавен служител е направил залога, използвайки поверителна информация за военните планове. Този трейдър получи печалба от 410 хил. долара.

Поддръжниците на пазарите за прогнози твърдят, че платформите са фундаментално различни от хазартните компании и предлагат ценен нов източник на информация, като позволяват на хората да залагат на различни световни събития.

„Пазарите за прогнози са най-ефективният начин за обобщаване на информация и колективна мъдрост“, каза Тарек Мансур, съосновател на Kalshi през 2018 г. „Хората не лъжат, когато са заложени пари. Искаш да си прав в прогнозите си, за да не губиш.“

Той добави, че Kalshi работи като регулирана борса в САЩ и разполага със система за спиране на търговията с вътрешна информация.

Polymarket започна да предлага някои залози в САЩ, въпреки че основната платформа все още не допуска клиенти, намиращи се в страната. Представител на компанията е отказал коментар по темата.

Пазарите за прогнози работят по различен начин от традиционните букмейкъри. Сайтовете предлагат въпроси с отговор „да“ или „не“, като например: „Ще падне ли иранският режим преди 2027 г.?“ или „Върховният съд ще се произнесе ли в полза на митата на Тръмп?“.

Клиентите влизат в уебсайта и правят залози за всякакви суми, като купуват т.нар. договор - например опцията „да“ за въпроса за Иран. Тези договори се колебаят като акции, като цената им се движи между 0 и 1 долар.

Цената отразява мнението на пазара за вероятността дадено събитие да се случи. Цена от 0,20 предполага 20% вероятност, а 0,90 - 90% вероятност. Печалбата идва, когато събитието се случи и стойността на правилния договор се покачи до 1 долар. Ако находчив клиент купи 100 такива договора по 0,10 долара (инвестиция от 10 долара), той или тя ще получи 100 долара.

За разлика от букмейкърите, пазарите за прогнози не действат като „къща“, която застава от другата страна на залога. Те съпоставят купувачите от двете страни и генерират приходи чрез такси за търговия.

Феноменът набра скорост около 2010 г., когато политическите залагания станаха популярни. Но бизнесът навлезе в масовото съзнание едва по време на президентските избори през 2024 г.

Polymarket, основана през 2020 г. от предприемача Шейн Коплан, предлагаше коефициенти за изборите, които показваха по-голяма преднина за Доналд Тръмп в сравнение с традиционните социологически проучвания. Тръмп популяризира прогнозите в Truth Social, собствената си социална мрежа, споделяйки графика, според която той има 64% шанс за победа.

С нарастването на популярността на Polymarket правният ѝ статут беше неясен. Компанията беше забранена в САЩ, след като Комисията за търговия със стокови фючърси ѝ наложи глоба от 1,4 млн. долара през януари 2022 г. за дейност без необходимата регистрация. Дни след победата на Тръмп през ноември 2024 г. федерални агенти нахлуха в апартамента на Коплан в Ню Йорк като част от криминално разследване дали той е управлявал нелицензирана борса.

Същата година Polymarket беше в ожесточена конкуренция с Kalshi, която водеше съдебна битка с Комисията за търговия със стокови фючърси относно законността на залаганията върху изборите за Конгрес. Kalshi спечели делото в края на 2024 г., проправяйки пътя за политически залагания в страната.

При управлението на Доналд Тръмп регулаторната среда се промени драстично. Министерството на правосъдието прекрати разследването срещу Шейн Коплан. И Polymarket, и Kalshi вече са достъпни за клиенти от САЩ с одобрението на търговската комисия. Само четири месеца след обиска в дома му Коплан беше поканен да се присъедини към група ръководители в Белия дом за среща на върха по въпросите на криптоактивите с Тръмп.

Но правните спорове вероятно ще продължат. Няколко щата водят битки срещу пазарите за прогнози във федерални съдилища, като твърдят, че сайтовете трябва да спазват правилата, които важат за традиционните хазартни компании.

Този спор в крайна сметка може да стигне до Върховния съд. Междувременно бизнесът процъфтява.

През декември Kalshi обяви, че е набрала ново финансиране при оценка от 11 млрд. долара. Polymarket е оценена на 9 млрд. долара след набиране на средства от Intercontinental Exchange - собственика на Нюйоркската фондова борса.

Компаниите рекламират агресивно. Kalshi постави ярки реклами на „Таймс Скуеър“, показващи изборни коефициенти. Телевизионното излъчване на „Златните глобуси“ този месец включваше прогнозите на Polymarket за победителя в категорията за най-добра оригинална песен и други категории.

„Хората имат по-голяма яснота за света, защото Polymarket съществува“, заяви Коплан в тържествен пост в социалните мрежи. Платформата правилно е предсказала 26 от 28-те категории на „Златните глобуси“, отбеляза той.

С нарастването на интереса към пазарите за прогнози се увеличават и опасенията сред законодатели и други критици. Сред тревогите им е възможността някой с непублична информация - например за датата на сватбата на Тейлър Суифт - да използва сайтовете, за да печели пари за сметка на по-малко информираните участници.

Мансур е заявявал, че Kalshi забранява търговията с вътрешна информация и подкрепя законопроект в Конгреса, който да закрепи тази забрана в закона. Но някои ентусиасти на пазарите за прогнози твърдят, че вътрешната търговия е полезна, защото може да придвижи пазара и да доведе до по-точни прогнози.

Друго опасение е потенциалът за пазарна манипулация.

През октомври хора залагаха за това кои думи ще бъдат произнесени по време на разговор с инвеститори за финансовите резултати на Coinbase - най-голямата криптокомпания в САЩ. Главният изпълнителен директор Брайън Армстронг знаеше за залаганията и повлия на резултата. В края на разговора той прочете няколко думи от списък: биткойн, етериум, блокчейн и други.

„Бях малко разсеян, защото следях пазара за прогнози“, каза той по време на разговора.

Coinbase отхвърли всякакви опасения за неправомерно поведение. „Разговорът не ми причини никакво безпокойство“, посочи Пол Грюал, главен юридически директор на компанията.

Нямаше индикации, че Армстронг е спечелил пари от това. По-късно, попитан за ролята си в залаганията, той каза, че не е имал заложени средства върху изхода.

„Конферентният разговор беше просто малко забавление от моя страна“, добави той.