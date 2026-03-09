Акциите на „Елана агрокредит“ излизат от SOFIX, а тези на „Илевън Кепитъл“ ще ги заместят

Акциите на „Елана агрокредит“ АД излизат от основния индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX от 23 март 2026 г.

На мястото на акциите влизат книжата на „Илевън Кепитъл“ АД.

Това е решил съветът на директорите на БФБ относно обичайното ребалансиране на индексите. То се осъществява два пъти годишно – през март и през септември.

От базата на индекса BGBX40 се изключват акциите на „Корадо-България“ АД, „Сила холдинг“ АД, „Родна земя холдинг“ АД, „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, „Булметал“ АД и „Софарма имоти“ АДСИЦ, считано от 23 март т.г.

На тяхно място в индекса влизат акциите на „Грийн Иновейшън“ АД, „Чайкафарма висококачествените лекарства“ АД, „ИПО Растеж“ АД, „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, „Синергон холдинг“ АД и „Инвестиционна компания Галата“ АД.

„Премиум пропърти инвест“ АДСИЦ излиза от индекса на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT. На мястото на акциите влизат книжата на „Софарма билдингс“ АДСИЦ.

От индекса BGTR30 излизат акциите на „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ, „Холдинг нов век“ АД, „Сила холдинг“ АД и „ТК-холд“ АД. На тяхно място в индекса се добавят „Грийн Иновейшън“ АД, „Химснаб България“ АД, „Трейс Груп Холд“ АД и „София комерс-заложни къщи“ АД.

От индекса на малките и средни предприятия се изключват акциите на „Син Карс Индъстри“ АД и „Биодит“ АД. Вместо тях в индекса влизат „МФГ Инвест“ АД и „ИпоТех Софком“ АД.

Комисията по индексите на борсата е определила и коефициентите на фрий флоут на емисиите в индексите.