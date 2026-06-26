До 2028 г. разходите за отбрана у нас растат, а за култура и образование се свиват

Разходите за отбрана и сигурност да се закотвят на 5% от БВП през 2028 г., докато тези за култура и образование се свиват, става ясно от Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028г., която съпътства проекта на Закон за държавния бюджет, публикуван от Министерството на финансите.

В информацията за разходните политики на държавата за тригодишния период е разписано, че разходите за сектор „Отбрана и сигурност“ за 2026 г. ще достигнат 5,2% от БВП, или 6,460 млрд. евро, през 2027 г. ще бъдат 5% или 6,743 млрд. евро, а през 2028 г., макар да остават 5%, номинално се прогнозира да нараснат до 7,227 млрд. евро.

В това перо прави впечатление нарастването на разходите конкретно за отбрана – от 2% през 2026 г. до 2,4% през 2028 г. – с близо 1 млрд. евро. Планира се в периода средствата за полиция, вътрешен ред и сигурност да се свият от 2,5% през 2025 г. и 2,2% през 2026 г. (2,750 млрд. евро) до 1,8% през 2028 г. (2,640 млрд. евро). След значителното нарастване на разходите за съдебната власт до 870,6 млн. евро през 2026 г. се планира до 2028 г. те да бъдат свити до 809,4 млн. евро, или от 0,7% до 0,6%.

Относно разходите за отбрана се посочва, че в тях съгласно класификацията на НАТО са включени и разходите за отбрана на другите разпоредители с бюджет, и така в общ размер те възлизат на 2,15% от БВП за 2026 г., 2,33% от БВП за 2027 г. и 2,55% от БВП за 2028 г., с което се изпълнява поетият ангажимент за поетапното им увеличаване, като до 2035 г. те трябва да достигнат 5% от БВП на страната.

От 15,4% до 14,8% в периода 2026 – 2028 г. е предвидено да се свият разходите за социално осигуряване, подпомагане и грижи, където влизат и пенсиите. През 2026 г. са предвидени 19,241 млрд. евро, като общата сума до 2028 г. ще достигне 21,269 млрд. евро. От тях 13,579 млрд. евро са за пенсии през 2026 г., а през 2028 г. е предвидено сумата да достигне 15,709 млрд. евро.

„Колкото и да е важно днес да затегнем коланите, правителството планира допълнителни разходи за здравеопазване, образование, култура“, каза вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев по време на брифинга за представянето на бюджетната рамка за 2026 г. Цифрите обаче говорят друго.

За делегираните от държавата дейности в областта на културата, финансирани чрез бюджетите на общините, за 2026 г. е предвидено увеличение от 17,1 млн. евро спрямо програмата за 2025 г. Този ръст обаче е за осигуряване на повишаването на минималната работна заплата (МРЗ) от 1 януари и за увеличението с 5% на възнагражденията на персонала извън наетия на МРЗ.

Средствата ще бъдат и за „промяна в натуралните показатели на музеите, художествените галерии, регионалните центрове за съвременни изкуства и читалищата“.

От таблицата с разходните политики за периода 2026-2028 г. обаче се наблюдава свиване на процента за култура като дял от БВП в тригодишната рамка.

Свиването в сектор „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ е видно и в номинално, и в процентно изражение. Макар представители на културната сфера от години да настояват сумата, отделяна за култура, да достигне до поне 1% от БВП, изглежда и в следващите 3 години не се очаква това да се случи. Общо за четирите дейности през 2026 г. са предвидени 962,7 млн. евро, или 0,7% от БВП, като през 2028 г. се предвижда те да намалеят до 851,9 млн. евро, или 0,6% от БВП. Ако погледнем конкретно към културния сектор, там свиването е още по-видимо – от 731,3 млн. евро през 2026 г., или 0,6%, до 642,1 млн. евро, или 0,4%.

Макар като номинална стойност средствата за образование през 2026 г. да се увеличават спрямо 2025 г. – от 5,234 млрд. евро на 5,6 млрд. евро, като дял от БВП има свиване от 4,8% през предходната година до 4,5% през тази. В следващите години е прогнозирано дори по-голямо свиване, което се наблюдава дори в числовото измерение – 5,390 млрд. евро през 2027 г., или 4%, и 5,436 млрд. евро, или 3,8%, през 2028 г.

В сферата на здравеопазването за тригодишния период има свиване на отделените средства като дял от БВП – от 5,3% през 2026 г. до 4,9% през 2028 г. при 5,5% през 2025 г. За сметка на това в номинална стойност се прогнозира слаб ръст – от 6,664 млрд. евро през 2026 г. до 6,981 млрд. евро през 2028 г.