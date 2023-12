Биткойн срещу инфлацията – всеки шести австриец притежава криптовалута

Алфред Таудес

Проф. Алфред Таудес е основател и ръководител на института за криптоикономика към Виенския икономически университет (Wirtschaftsuniversität Wien). Автор е на повече от 150 статии, като някои от тях са публикувани в най-добрите международни списания като Management Science, European Journal of Operational Research, International Journal of Production Economics, Marketing Science и MIS Quarterly. Актуалните му изследователски интереси са свързани с влиянието на цифровизацията върху оперативния мениджмънт и криптоикономиката.