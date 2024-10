Въпросът кой е Сатоши Накамото роди нова мемекойн мания

Нов документален филм за създателя на биткойна раздвижи криптообщността, докато спекуланти създават десетки нови мемекойни в опит да спечелят от възможното разкритие за самоличността на мистериозната личност, пише Bloomberg.

Новосъздадените монети съдържат референции към мъж, наречен Лен Сасаман – криптограф, който умира през 2011 г. Според мнозина именно той ще бъде определен от създателите на филма като истинския човек зад псевдонима Сатоши Накамото. Лентата се казва Money Electric: The Bitcoin Mystery и ще е достъпна чрез HBO.

Според платформата за залози Polymarket Сасаман е водещият кандидат, въпреки че шансът той да е Сатоши намаля в сайта до 21% от пика си от 68% на 3 октомври.

Мемекойните са криптовалути без полезност, които станаха особено популярни през последните години, тъй като блокчейни като соланата направиха много по-достъпно създаването и търговията им. Платформата Pump.fun, която наподобява анонимната социална мрежа 4chan, почти изцяло елиминира техническите трудности пред създаването на мемекойн, позволявайки това да стане само за няколко секунди. Някои трейдъри дори вече създадоха мемекойни, посветени на котката на покойния Сасаман – Саша.

