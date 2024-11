И след смъртта си знаменитости са спечелили над 1 млрд. долара през миналата година

Според данните на първо място в класацията е Майкъл Джексън

Много известни личности продължават да печелят огромни суми и след смъртта си. Според доклада „Най-високоплатените починали знаменитости през 2024 г.“ на Forbes осемте известни личности, получили най-големи суми и след смъртта си, са спечелили общо 1,1 милиарда долара през последната година, пише Statista.

Както се вижда от графиката, със своите 600 млн. долара Майкъл Джексън посмъртно е спечелил най-много от всички знаменитости през 2024 г. Джексън почина през 2009 г. в Лос Анджелис, щата Калифорния, на 50-годишна възраст от спиране на сърдечната дейност вследствие на комбинация от успокоителни и анестетик, като в доклада на съдебния лекар се посочва, че става въпрос за убийство.

Голямото му богатство до голяма степен се дължи на решението на съдия, че продажбата на каталога му с издателските и звукозаписните му права на Sony за 600 млн. долара може да продължи. Към сумата се добавя и продължаващият успех на бродуейския мюзикъл MJ: The Musical.

Фреди Меркюри от Queen се завръща в списъка, след като миналата година е спечелил приблизително 250 млн. долара. Това се дължи на продажбата на каталога на Queen на Sony за 1 млрд. долара през юни, съобщава Forbes. Меркюри почина от СПИН през 1991 г. на 45-годишна възраст.

След него се нарежда д-р Сюс – авторът на известните детски книги „Котарак Шапкарак“ и „Как Гринч открадна Коледа“. Той почина през 1991 г. на 87-годишна възраст, а миналата година е спечелил 75 млн. долара.

На четвърто място е кралят на рокендрола Елвис Пресли. Той умира от инфаркт на 42-годишна възраст през 1977 г., а миналата година е спечелил 50 млн. долара.

Други големи имена, които попадат в списъка, са Принс, който почина от свръхдоза през 2016 г. на 57-годишна възраст и миналата година е спечелил 35 млн. долара. Следван е от реге легендата Боб Марли, който почина от рак на 36-годишна възраст през 1981 г. Посмъртните доходи на Марли се увеличават през 2024 г. след излизането на биографичния филм „Боб Марли: One Love“.

Под номер 8 е Чарлз М. Шулц, създател на комикса Peanuts (с участието на Снупи), който умира през 2000 г. на 77-годишна възраст, а през изминалата година е спечелил 30 млн. долара.

You will find more infographics at Statista

Други графики можете да видите тук