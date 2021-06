Акциите на About You поскъпнаха със 17% при борсовия й дебют във Франкфурт

Снимка: Bloomberg

Акциите на компанията за електронна търговия About You поскъпнаха с цели 17% през първия си търговски ден във Франкфурт, подкрепени от очакванията на инвеститорите, че облекчаването на ограниченията ще увеличат продажбите на нейните парти и вечерни дрехи, пише Bloomberg.

Акциите се търгуваха на цена 26,12 евро (близо 14% ръст) минути преди 16 ч. българско време в Германия, надминавайки цената за публично предлагане от 23 евро. Продажбата на 21-процентов дял от компанията набра 842 млн. евро, като оцени компанията на 3,92 млрд.евро.

Подкрепящите политики на централните банки увеличиха свободните средства на инвеститорите, които сега те насочват към нови акции. От първични публични предлагания (IPO) са набрани почти 46 млрд. долара в Европа през тази година, което е около 10 пъти повече от приходите по това време на 2020 г.

Листването на About You допринася за ренесанса на германския IPO пазар, който се радва на рекорден интерес през първата половина на годината.

И все пак изобилието от сделки направи инвеститорите по-селективни, като им даде по-голяма сила по отношение на ценообразуването.

За разлика от други онлайн търговци, разглеждани като така наречените „победители от кризата“, About You беше представен като пример за възстановяване на инвеститорите.

„Очакваме с нетърпение отслабването на ограниченията. Търсенето в категории, в които сме силни, вече се връща ”, каза съоснователят Тарек Мюлер в интервю. Той визира рокли с акцент върху вечерното и парти облеклото, което преди пандемията генерираше най-голямата част от продажбите на компанията.

„Очакваме с нетърпение да приключат ограниченията, но дори и отварянето да се забави, нашият бизнес план не е изложен на риск“, каза Мюлер. Приходите на компанията са се увеличили с 57% за „една пълна пандемична година“ до 1,17 млрд. евро

About You, която има за цел да дигитализира класическата разходка из мола чрез създаване на персонализирано пазаруване през смартфони, обслужва най-вече млади жени на възраст между 20 и 30 години. Компанията, която оперира на 23 европейски пазара, се конкурира с Asos и Zalando в търговията на дребно, а също така има и платформа за онлайн пазаруване, подобна на Shopify.

About You бе основана през 2014 г. като дъщерна компания на групата за търговия на дребно Otto. Днес Otto е най-големият акционер, а освен него в компанията участват и финансовият инвеститор Heartland на датския предприемач Андерс Холш Повлсен.

Германският моден ритейлър About You навлезе на българския пазар в края на 2019 г. като част от европейската си експанзия. В първите месеци онлайн магазинът за дрехи и аксесоари направи агресивна рекламна кампания и комуникация чрез инфлуенсъри, за да си извоюва дял от пазара. Така About You стана директен конкурент на вече установената в България платформа Fashion Days, която от 2015 г. е част от румънския електронен търговец eMag.

По статията работиха: Веселина Василева, редактор Елена Илиева