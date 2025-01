Японските автопроизводители задълбочават съвместната работа с фокус върху Китай

Обединяването на ресурси между компаниите цели да ги подготви за ожесточената битка, която се оформя на глобалния пазар

Най-големите автомобилни производители в Япония обещаха да си сътрудничат в области, фокусирани върху технологиите, за да оцелеят в динамичната глобална индустрия, точно когато две от най-големите автомобилни марки напредват с преговорите за сделка, която на практика ще раздели японската автоиндустрия на две, съобщава Bloomberg.

През следващите години производителите ще трябва да обединят ресурси и да си сътрудничат в области като изкуствен интелект (AI) и електрически превозни средства, за да настигнат технологично сложните автомобили, налични на други пазари, изтъква Японската асоциация на автомобилните производители (JAMA) в своята пътна карта за 2035 г.

Призивът за действие е направен в ключов момент за индустрията на Япония. Honda Motor Co. току-що обяви сделка, която ще я обедини с Nissan Motor Co. Това ще създаде общ бизнес, който ще се изправи срещу лагера на Toyota Motor Corp., в който влизат още Mazda Motor Corp., Subaru Corp. and Suzuki Motor Corp.

Въпреки че тази сделка ще раздели вътрешния сектор, японските автомобилни производители - известни със своите ефективни и надеждни модели - са обединени в борбата си да си възвърнат позициите, които изгубиха в Китай от местните конкуренти.

„Японската автомобилна индустрия някога беше световен лидер, но новите технологии и геополитическата нестабилност отслабиха нейното конкурентно предимство“, изтъква JAMA.

В Китай, най-големият автомобилен пазар в света, японските марки се опитват да оцелеят. Вълната от китайски електромобили сега заема все по-голям дял от пазара в Югоизточна Азия - отдавна смятан за крепост за японските марки.

Все пак има фактори, които вдъхват оптимизъм.

Toyota Motor Corp., която беше критикувана заради бавното приемане на електромобилите, предпочитайки да заложи временно на хибридите, се оказа голям победител от засиленото търсене на коли с хибридно задвижване в Северна Америка.

Но бързите промени в потребителските предпочитания по света сигнализират, че има огромна разлика между японските модели и изцяло посветените на електромобилите концерни като Tesla Inc. и китайската BYD Co.

В същото време глобалната автомобилна индустрия е помрачена от нарастващото търговско напрежение. Митата върху китайските електромобили, внасяни в САЩ, и потенциалът за подобни налози върху стоки от Мексико и Канада може да принуди производителите на автомобили да коригират плановете си за Северна Америка.

Проблемите в Nissan подчертаха трудностите, пред които са изправени японските концерни. В седмиците преди обявяването на сделката с Honda, компанията съкрати броя на работните места и производството, отчете огромен спад на печалбата и предприе промени във висшия мениджмънт.

Партньорството, което трябва да обедини двете марки в една холдингова компания, се очаква да бъде реализирано през август 2026 г.