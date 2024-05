Японски автопроизводители залагат на китайски технологични компании в битка за пазарен дял

Toyota и компания търсят технологични решения чрез партньори, за да се противопоставят на силната конкуренция в лицето на китайските марки

Традиционните японски производители на автомобили се фокусират върху технологичните компании, докато търсят начин да съживят намаляващия интерес сред китайските потребители към техните превозни средства, пише Bloomberg.

През последните седмици Toyota Motor Corp. обяви, че ще си партнира с китайския технологичен гигант Tencent Holdings Ltd. в редица области, включително изкуствен интелект (ИИ), облачни изчисления, големи данни и връзка със социалните платформи. Междувременно Nissan Motor Co. заяви, че ще си сътрудничи с Baidu Inc. относно ИИ, включително интелигентни купета.

Свързването подчертава натиска, пред който са изправени чуждестранните производители на автомобили в Китай, за да си върнат позициите, изгубени от местните компании, които са в състояние бързо да пуснат в продажба технологично ориентирани предложения, които отговарят на нуждите на потребителите. За японските производители това означава съкращаване на производството и персонала или, в случая с Mitsubishi Motors Corp., пълно изтегляне от Китай.

В резултат на това японските марки изостават все повече и повече от китайските конкуренти. Те представляват 15% от китайския пазар през първото тримесечие, което е спад от 21% преди пет години, сочи анализ на Bloomberg по данни на China Automotive Technology & Research Center. Китайските местни марки вече държат 53% от пазара спрямо едва 37% през 2019 г., водени от компании като BYD Co.

„В наши дни се говори за софтуерно дефинираните превозни средства“, област, в която китайските производители на автомобили са доста напред, казва анализаторът на Bloomberg Intelligence Тацуо Йошида. За японските компании „няма време за губене“, добавя той.

И все пак, вероятно ще отнеме години преди новите съюзи да дадат плод, тъй като проницателните китайски потребители се нуждаят от нещо повече от малки промени в съществуващите международни модели, за да бъдат привлечени.

И не само, че японските компании се конкурират с китайските производители на автомобили – като в случая с BYD компанията може да превърне концепция в модел за масово производство само за 24 месеца - те сега се конкурират със самите технологични фирми.

Електрическият модел SU7 на производителя на смартфони Xiaomi Corp. се предлага с опция за автоматизирано паркиране с ИИ и разширения на облегалките, които позволяват монтирането на две таблетни устройства. Компанията е получила повече от 88 000 поръчки към края на април.

Продължаващата ценова война, водена от Tesla Inc. и BYD, също представлява насрещен вятър за японците.

„Ще трябва да издържим още няколко години, докато имаме повече електромобили, които да предложим“, заяви миналата седмица главният финансов директор на Toyota Йоичи Миядзаки, имайки предвид ценовата война.

Главният изпълнителен директор Коджи Сато каза, че компанията планира да разшири инвестициите, свързани с ИИ, като тази година ще се фокусира върху изграждането на здрава основа за софтуерно дефинирани превозни средства.

Toyota също се стреми да разшири своята електромобилна гама. На автомобилното изложение в Пекин през април компанията показа два нови модела, разработени с китайски партньори, включително съвместното предприятие с BYD. Това включва bZ3C, електрически кросоувър, насочен към потребителите от Поколение Z, и ориентирания към семействата електрически SUV bZ3X.

Междувременно Honda пусна и нова серия на Ye в Китай.

Nissan, от своя страна, планира да пусне осем автомобила, използващи нов вид енергия в Китай, включително четири към едноименната марка. Изпълнителният директор Макото Учида обяви през март, че компанията иска да започне да изнася автомобили, произведени в Китай, от 2025 г., с цел да доставя 100 000 превозни средства годишно.

Без признаци за забавяне на търсенето на китайски електромобили, японските производители искат да адаптират своите стратегии, за да спечелят повече на най-големия автомобилен пазар в света.

„Трябва да променим начините си да се конкурираме с компании като BYD“, посочва Учида от Nissan през март.